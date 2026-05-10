Trong một ngày đầy cảm xúc khi giải SPL quay về lại sân Phước Long (địa chỉ 146 Nam Hòa, Phường Phước Long, TPHCM), hàng loạt kết quả ấn tượng diễn ra ở trong ngày khai màn của Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia - Khu vực miền Nam.

SPL quay về lại với sân Phước Long

Hồi 6 năm về trước (năm 2000), SPL trong mùa giải thứ 3 đã rời khỏi vùng đất “khởi nguồn”: Sân bóng đá Đại học Tôn Đức Thắng, chuyển dời đến sân Phước Long A (hồi đó thuộc về Thủ Đức cũ) và bắt đầu khoác lên mình mảnh áo bụi bặm - đời thật mang đúng chất phủi.

Xét cho cùng, việc tổ chức một giải đấu phong trào thuộc hệ thống “hay nhất amatuer” Việt Nam, với các đội bóng phủi, với những ông bầu nhiều cá tính - với nhiều cầu thủ mang chất quái đường phố và xã hội, có vẻ không quá hợp ở một môi trường mang tính giáo dục.

Do đó, sân Phước Long như là một “chứng nhân” chứng kiến sự chuyển mình của SPL, kể từ một giải đấu có phần “nghiêm túc” trở thành một giải phủi thật sự, nơi các đội bóng hầu hết có quyền tự do tung hoành thể hiện bản chất hoang dã tự nhiên của mình, mang đến cả các pha bóng có phần điên cuồng và cháy bỏng.

Năm 2020 là có quá nhiều kỷ niệm tại sân Phước Long với làng phủi Sài Gòn, cả làng bóng đá phong trào TPHCM: Tượng đài một thời Quốc An - Quốc Michel tham gia giải đấu lớn cuối cùng trước khi giải thể, tập thể đội Nghiêm Phạm Holdings đang đi ăn uống để tổng kết mùa giải thì được BTC gọi quay về nhận Giải hạng 3...

Năm 2020, cũng từ sân Phước Long này, 2 đội bóng hàng đầu của SPL là Sài Gòn FC và Song Hùng giành được Ngôi Vô địch và Á quân, đoạt 2 vé tham dự Vòng chung kết toàn quốc (VPL - S2) tại Hà Nội. Để rồi, cả 2 đội bóng phủi Sài Gòn đánh bại các đội bóng địa phương khác, tiến vào chung kết và tạo ra một trận đấu lịch sử đáng nhớ.

Năm đó, cũng bắt đầu từ sân Phước Long, kết thúc ở sân Hoàng Mai, bóng đá phủi Sài Gòn bật nhảy cao độ giành ngôi vô địch VPL, khiến câu nói: “Miền Nam làm gì biết bóng đá phủi” trở thành lạc hậu, và đông đảo khán giả Hà Nội chứng kiến đoạn kết kịch tính giữa Sài Gòn FC và Song Hùng cũng phải có cái nhìn khác về phủi miền Nam.

6 năm đã trôi qua, năm nay, ở SPL mùa thứ 8, giải đấu lại quay trở về với sân Phước Long nay đã được cải tạo tươi tắn hơn và thuộc về một Phường mới ở TPHCM sau sáp nhập. Bóng đá phủi Sài Gòn, với SPL - lại bước qua một khúc quanh mới và những kết quả An Biên - Bảy Núi 2-1, Thảo Vy Organic - Pi Four 3-1 sẽ tạo thêm kỳ vọng tương lai?

ĐỖ HOÀNG