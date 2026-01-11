Nông Cống FC vô địch Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam 2025-2026

Sau hơn 1 tháng tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam tranh Cúp Hoàng Nông mùa 12 (THF-12) đã khép lại với chức vô địch thuộc về Nông Cống FC.

Nông Cống FC (áo xanh) giành Cúp vô địch mùa giải 2025-2026.

Trận chung kết là cuộc so tài giữa Nông Cống FC và thành phố Thanh Hóa, hai đội đã vượt qua nhiều đội bóng mạnh và là ứng cử viên cho chức vô địch như Triệu Sơn FC, Nga Sơn FC, Hậu Lộc FC hay Yên Định FC để cùng hẹn gặp ở trận cuối cùng.

Nếu như Nông Cống vào chung kết bằng chiến thắng dễ 4-0 trước Thọ Xuân FC ở bán kết. Đối thủ của họ, thành phố Thanh Hóa lại mất nhiều sức để giành chiến thắng chật vật 3-1 trước Yên Định FC. Đúng như dự đoán của nhiều người, trận chung kết giữa Nông Cống FC và thành phố Thanh Hóa là cuộc chiến không khoan nhượng. Giống như cách Nông Cống đánh bại Thọ Xuân FC ở bán kết, HLV Định “sói” cho thấy nhãn quan cực tốt khi bắt bài thành phố Thanh Hoá, đội bóng được tập luyện bài bản và có nhiều năm chơi bóng với nhau.

Chơi chắc chắn ở khu vực giữa sân, Văn Thái, Trung Vinh và Bảo Long giữ nhịp lối chơi cực tốt cho Nông Cống FC, đặc biệt với các pha tấn công biên sở trường với những cú tạt bóng vào trong hoặc trả ngược để tuyến hai dứt điểm tạo nên điểm khác biệt.

Với lối chơi nhịp nhàng cùng với sai lầm của hàng thủ thành phố Thanh hóa, Nông Cống đã có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ngân Như Dũng thi đấu toả sáng với cú đúp bàn thắng cho Nông Cống FC.

Không chấp nhận thất bại ở trận đấu cuối cùng mùa giải, thành phố Thanh Hoá vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ 1-2 của Văn Quang phút 56. Thế nhưng, dấu chấm hết cho đội bóng thành phố Thanh Hoá khi Tuấn Iniesta ghi bàn phút bù giờ hiệp hai ấn định chiến thắng 3-1 cho Nông Cống FC. Đánh bại thành phố Thanh Hoá FC 3-1 trận chung kết, Nông Cống FC chính thức đăng quang ngôi vô địch sau 12 năm chờ đợi.

Ban tổ chức trao Cúp vô địch cho Nông Cống FC

Trước đó, trận đấu tranh hạng 3 giữa Thọ Xuân FC và Yên Định FC cũng đã cống hiến cho người xem bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn với 4 bàn chia đều cho hai đội. Bất phân thắng bại với tỉ số 2-2 sau hai hiệp thi đấu chính thức, trên loạt sút luân lưu định mệnh, Thọ Xuân FC giành chiến thắng với tỉ số 5-4 để giành vị trí hạng ba chung cuộc.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam kết hợp cùng CLB từ thiện Âm vang sông Mã xây dựng Nhà nhân ái cho hộ nghèo. Cụ thể, trận đấu thiện nguyện của giải đấu do BTC và CLB từ thiện Âm vang sông Mã đã xây quỹ được tổng số tiền 132.100.999 đồng. Theo kế hoạch đã triển khai, CLB từ thiện Âm vang sông Mã đã xây dựng nhà nhân ái cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân sinh năm 1964, quê quán thôn 12, xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hoá (gia cảnh neo đơn, bà Vân sống cùng mẹ già, chồng đã qau đời, có con gái đang học năm 2 Đại học). Giá trị căn nhà nhân ái được xây dựng là 80 triệu đồng và 11 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 500.000đ cho bà con địa phương trong lễ bàn nhà. Ban tổ chức giải, Nhà tài trợ và cầu thủ các đội đã đóng góp được hơn 130 triệu đồng gây quỹ từ thiện. Số tiền còn lại, Đại diện Ban tổ chức và CLB từ thiện Ân vang sông Mã sẽ trực tiếp tới trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lụt tại huyện Nông Cống (cũ) trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

CAO TƯỜNG