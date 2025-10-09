44 đội bóng tham dự Cúp bóng đá 7 người quốc gia năm 2025

Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 (VSC - S5) có số lượng tham dự đông đảo với hơn 40 đội góp mặt tại mùa giải năm nay.

Các trận đấu Cúp bóng đá 7 người quốc gia luôn tạo sự hấp dẫn tới khán giả. Ảnh: VFB

Ngày 9-10 tại Hà Nội, Ban tổ chức giải đấu chính thức công bố chương trình tổ chức các lượt vòng loại và vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 (VSC – S5). Đánh giá về giải, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức giải mang lại những trận đấu có chuyên môn tốt để người hâm mộ thể thao được theo dõi. Đặc biệt, giải bóng đá 7 người đã thành món ăn tinh thần quen thuộc với các CĐV bóng đá cả nước”.

Đại diện Cục TDTT Việt Nam đánh giá về công tác chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Giải sẽ diễn ra vòng loại tại các khu vực. Theo đó, khu vực miền Bắc quy tụ 20 đội tham dự để thi đấu vòng loại từ ngày 12-10 tới 23-11 ở Hà Nội. Khu vực miền Nam sẽ thi đấu vòng loại từ ngày 11-10 tới 15-11 với sự góp mặt của 16 đội bóng. Sân bóng đá Gia Định (TPHCM) là nơi tổ chức các trận đấu. Vòng loại khu vực miền Trung được tổ chức tại Đà Nẵng với 8 đội, diễn ra từ ngày 19-10 tới 16-11. Tổng số đội tham dự vòng loại là 44.

Sau vòng loại, ban tổ chức chọn ra 8 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết. Dự kiến, các trận đấu của vòng chung kết toàn quốc Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 thi đấu từ ngày 29-11 tới 7-12 tại sân Gia Định (TPHCM).

Đại diện Ban tổ chức giải, đơn vị Vietfootball cho biết các trận đấu sẽ được điều hành bởi đội ngũ trọng tài có chuyên môn cao để đảm bảo sự chính xác về chuyên môn. Năm ngoái, đội Đại Từ là nhà vô địch của giải.

MINH CHIẾN