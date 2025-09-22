DHF Cup 2025: Kingtek Quảng Nam đăng quang vô địch trong đêm ngập tràn cảm xúc của người xứ Quảng

Tối Chủ nhật 21-9-2025, tại Cụm Sân PM Sport, trước sự chứng kiến trực tiếp của cả ngàn khán giả có mặt trên sân và hơn 36 ngàn CĐV xem trực tiếp trên live-stream, Kingtek Quảng Nam dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của Hiếu futsal đã đánh bại Đồng hương Quảng Ngãi trên loạt sút luân lưu, mang về chiến thắng lịch sử cho người dân xứ Quảng ở DHF Cup 2025.

Khoảnh khắc Kingtek Quảng Nam giương cao chiếc cúp vô địch

Dù là Đồng hương Quảng Ngãi có bàn thắng mở tỷ số và vượt lên dẫn trước ở trong trận chung kết của DHF Cup 2025, trận chiến “thư hùng lưỡng Quảng” giữa Đồng hương Quảng Ngãi và Kingtek Quảng Nam, đoàn quân của Coach Tùng lép (Giám đốc kỹ thuật Hiếu Hoa - Quahaco) với những nhân tố trẻ vẫn bình tĩnh duy trì cuộc chơi trong thế bám đuổi.

Để rồi, Hiếu futsal - tài năng bóng đá phủi còn rất trẻ nhưng lại dày dạn kinh nghiệm trận mạc - và cả bản lĩnh đã cân bằng tỷ số 1-1 bằng một cú sút phạt hàng rào “thần sầu quỷ khốc”, làm góc khán đài người dân Quảng Nam xa quê bùng nổ và vỡ òa đầy cảm xúc.

Khi giờ thi đấu chính thức - của trận chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc lần thứ 3 khép lại với tỷ số hòa 1-1, Đồng hương Quảng Ngãi và Kingtek Quảng Nam đã bước vào loạt sút luân lưu nghẹt thở và định mệnh, đẩy lượng CĐV xem trực tiếp luồng live-stream ở trên Facebook (trang Phui Football và Truyền lửa bóng đá) lên 36,6k.

Bản lĩnh hơn, dù nhỏ tuổi hơn, và cũng may mắn hơn, các chân sút của đội Kingtek Quảng Nam đã đứng rất vững trên vạch sút luân lưu, mang lại chiến thắng đầy kịch tính cho đội nhà. Kingtek Quảng Nam lần đầu tiên - và cũng là cuối cùng, vô địch DHF Cup trong màu áo của địa phương cũ. Chiến thắng này, cảm xúc này càng khiến người dân xứ Quảng thăng hoa.

“Cảm xúc quá tuyệt vời. Đây là giải đấu mang lại nhiều cảm xúc nhất, vì đó là sự gắn kết của tình quê hương. Những người con xa xứ như tôi và nhiều anh em khác, không có nhiều dịp tay trong tay, vai kề vai hướng lên phía trước - như ở các giải đồng hương toàn quốc. Đây là một trong những chiến thắng có ý nghĩa nhất đối với tôi”, Tuấn Vinh tâm sự.

Là một “anh lớn”, là “tượng đài của bóng đá phủi miền Nam”, Tuấn Vinh chấp nhận lùi lại phía sau, để tạo điều kiện cho các đàn em trẻ như Hiếu futsal và các đồng đội tổ Hiếu Hoa - Quahaco có đất diễn và được tỏa sáng tại DHF Cup 2025. Mọi thứ quá tuyệt vời!

“Với phong độ của Hiếu futsal hiện tại, tôi đánh giá cậu ấy đang tuổi mà chín muồi nhất của sự nghiệp bóng đá phong trào. Sự bản lĩnh và sức khỏe và cũng như kinh nghiệm thi đấu của Hiếu. Và đặc biệt Hiếu biết tỏa sáng lúc đội cần nhất”, Tuấn Vinh ca ngợi đàn em.

“Với lưới trẻ của Quảng Nam hiện tại, cũng phải nhờ bầu Lê Nghĩa Hiếu Hoa tâm huyết nuôi ăn tập nhiều năm và cho các bạn trải nghiệm nhiều giải đấu. Rất cám ơn những gì bầu Nghĩa đã làm. Tôi nghĩ lứa trẻ này sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”.

Chiến thắng của Kingtek Quảng Nam, nhờ vào dàn cầu thủ trẻ trung chịu va chạm đã trưởng thành, nhờ vào sự kết nối của tất cả mọi người - những người chấp nhận lùi lại phía sau như Tuấn Vinh, hay đứng phía sau ngay từ đầu như Cừu Coutinho, công lớn phải kể đến là đóng góp truyền cảm hứng của “bầu” Truyền - Madam Truyền.

“Bầu Truyền là người đam mê và nhiệt huyết, ngoài hỗ trợ tài chính - kinh tế cho đội, bầu luôn truyền tải năng lực tích cực cho anh em. Chăm lo cho anh em ở xa cũng như các anh em cư trú tại Sài Gòn mọi thứ đáo nhất có thể. Và đó mấu chốt cho tất cả các anh em cầu thủ đồng lòng đoàn kết để đi tới thắng lợi ngày hôm nay”.

DHF Cup 2025 đã khép lại với chiến thắng lịch sử của đội Kingtek Quảng Nam. Giải đấu đồng hương toàn quốc cũng khép lại một giai đoạn lịch sử, chuẩn bị mở ra một giai đoạn lịch sử mới, khi các đội bóng sẽ thi đấu theo danh sách địa phương - Hội Đồng hương mới sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Trọng Mạnh - Trưởng BTC giải chia sẻ: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho giải đấu năm sau. Các đội bóng đến từ các Hội Đồng hương mới sẽ trình làng giải đấu 2026”.

Khán giả Quảng Ngãi

Và khán giả Quảng Nam biến Sân PM Sport thành chảo lửa

Hiếu futsal tỏa sáng rực rỡ

Lứa trẻ của Quảng Nam rất có tương lai

Coach Tùng lép

Kingtek Quảng Nam ăn mừng chiến thắng

BLV Lê Quân của ê kíp Truyền lửa bóng đá, một người con ở Duy Xuyên - Quảng Nam (cũ) hạnh phúc chia sẻ: “Trong suốt giải đấu, là người phụ trách cầm mic bình luận các trận đấu, tôi luôn duy trì sự chuyên nghiệp và bình luận công tâm nhất có thể. Nhưng sau khi đội bóng quê hương đăng quang ngôi vô địch, cảm xúc thật vỡ òa”. BLV Lê Quân và Hiếu futsal

ĐỖ HOÀNG