Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam sẽ đấu với các đại diện Thái Lan, Malaysia

Tiếp nối thành công của Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6), cùng trận đấu giao hữu VPL Dream Team - Vietnam All Stars, Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 sẽ được tổ chức lần thứ 3 và lần đầu tiên diễn ra tại TPHCM.

Các đại diện Thái Lan - Malaysia chụp ảnh cùng BTC

Với sự đồng hành chiến lược của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - và Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) với thương hiệu Bia Saigon và các đối tác tài trợ khác, Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) vừa diễn ra cực kỳ thành công ở Hà Nội với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó, có trận đấu thu hút hơn 60 ngàn mắt xem cùng một thời điểm.

VPL-S6, với ngôi vô địch thuộc về Thiên Khôi FC, là minh chứng cho sự thành công của thể thức bóng đá 7 người vốn luôn bị hoài nghi và đặt dấu hỏi về tính chính danh so với bóng đá sân 11 người, thậm chí cả bóng đá sân nhỏ (futsal). Ở thời điểm V-League vẫn chưa ổn định, và futsal thiếu sự lan tỏa quan tâm của giới mộ điệu, bóng đá 7 người vốn là món ăn tinh thần mới lạ rất hấp dẫn.

Đó là lý do, sau VPL-S6, ngay sau trận giao hữu VPL Dream Team - Vietnam All Stars, Vietfootball mang Giải bóng đá 7 người quốc tế đến TPHCM để phục vụ cho người hâm mộ ở thành phố đông dân nhất Việt Nam. Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày: 15-8, 16-8 và 17-8 (3 ngày cuối tuần này) với sự góp mặt của Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam và các đại diện đến từ Thái Lan và Malaysia...

Ở lần thứ 3 tổ chức, SABECO và Vietfootball viết tiếp câu chuyện lan tỏa, nâng tầm loại hình bóng đá đặc sắc của Việt Nam lên quy mô khu vực, không chỉ chung tay phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá, tạo sân chơi chuyên nghiệp, đẩy mạnh sự giao lưu chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh bóng đá, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Trong 3 ngày, ngày mai - ngày mốt và ngày kia, tại SVĐ Gia Định (2A Phan Chu Trinh), buổi đại tiệc bóng đá sân 7 sẽ diễn ra hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn. Trong khi người hâm mộ lo lắng đến trình độ của Đội tuyển bóng đá 7 người Malaysia, thì Đội tuyển bóng đá 7 người Thái Lan với sự nghiêm túc và chỉn chu trong khâu chuẩn bị (đội bóng đã tập trung từ 1 tháng trước) sẽ chính là đối trọng đáng kể với các học trò của HLV Hiệp cóc và Thắng Xavi.

Dự báo, trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam và Đội tuyển bóng đá 7 người Thái Lan sẽ thu hút đông đảo người xem, cả đến SVĐ Gia Định lẫn xem trực tiếp trên Kênh YouTube. Cùng chờ xem, liệu số lượng mắt xem trực tiếp trận đấu này ở cùng một thời điểm có “đột phá” con số 70 ngàn người - và thậm chí hơn - hay là không. Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 đang trải dài ở phía trước, hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Hình ảnh các đại diện Thái Lan - Malaysia trong buổi họp báo ra mắt giải

ĐỖ HOÀNG