VSC - S5: Các đại biểu kỳ cựu của SPL thắng lớn trong ngày khai mạc

Trong ngày khai mạc Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC - S5 Khu vực miền Nam) diễn ra vào hôm qua, thứ bảy 12-10-2025 tại SVĐ Gia Định, các đại biểu kỳ cựu của SPL như là An Biên, Nghiêm Phạm Holdings, Bamboo và cả Thép Việt Thắng đều đã giành được những chiến thắng đậm đà và ấn tượng...

Các cầu thủ An Biên ăn mừng chiến thắng

Chiều hôm qua, tại SVĐ Gia Định (địa chỉ số 2A Phan Chu Trinh, Phường Bình Thành (TPHCM), VSC - S5 Khu vực miền Nam đã chính thức khai cuộc. Đây là khu vực bóng đã lăn đầu tiên trong số 3 Khu vực vòng loại của Cúp bóng đá 7 người Quốc Gia - Hyundai Thành Công Cup 2025, bên cạnh các Khu vực miền Bắc và Khu vực miền Trung.

VSC-S5 Khu vực miền Nam thu hút 16 CLB tham dự với nhiều cái tên đáng chú ý. Trong đó, tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là chiến thắng của hàng loạt đại biểu kỳ cựu của SPL như An Biên, Nghiêm Phạm Holdings (2 ông lớn của phủi miền Nam), Thép Việt Thắng - và cả Bamboo FC vừa được tiếp thêm sức mạnh từ Nhà tài trợ mới.

An Biên - đội bóng từng 2 lần vô địch SPL của bầu Tâm TOTO đã giành chiến thắng nhàn nhã có tỷ số 3-0 trước STP Food của bầu Thiện “điều bóng”, một kết quả dễ dự đoán ngay từ ban đầu. Các bàn thắng của đoàn quân HLV Phú Gia Lai đã được ghi do công của Nguyễn Lý Nam Cung, Lê Tiến Thanh và của Phạm Kính...

Nghiêm Phạm Holdings của bầu Tuấn Nghiêm (vô địch VSC - S3) thắng áp đảo Phúc Khang của bầu Phúc Trần với tỷ số 5-1. Các bàn thắng của Nghiêm Phạm được ghi lần lượt do công của Nhật Thiên, Thống Pành, Ngọc Hùng, Minh Tú và Tân Phú, còn lại thì, bàn thắng danh dự của phía Phúc Khang là do công Hoàng Kha.

Bamboo FC, đội bóng của bầu Nghĩa Dola vốn mới được tiếp thêm sức mạnh với bản hợp đồng tài trợ “hiện kim” từ STP Food của bầu Thiện “điều bóng” cũng đã có chiến thắng sảng khoái 6-1 trước Sunsea FC (đội bóng “sân sau” của bầu Thiện “điều bóng”). Trong khi Anh Khoa đá phản lưới nhà, lần lượt Thế Anh, Minh Khánh, Xuân Vũ, Long Mẫn và cả Văn Cảm ghi bàn mang lại chiến thắng cho Bamboo...

Còn lại, Thép Việt Thắng của HLV Bảo lép cũng có chiến thắng ấn tượng 6-2 trước “tân binh” ICORN FC. Trong đó, tiền đạo to cao Duy Halaand đã lập cú hattrick trong các phút 28, 35+2 và 41. Các bàn thắng còn lại của đội bóng bầu Việt Thắng được ghi do công của Tài Dimaria, Minh Chứ và Tấn Pháp. Kết quả mãn nhãn.

Trong khi đó, Nhà Đương kim vô địch SPL - Hoàng Nông FC của bầu Dương Đường và Coach Capdevila cũng đánh bại Nam Dong Cafe với tỷ số 2-0, là nhờ các bàn thắng của Đức Linh và Huy nhóc. Rõ ràng, dù đã có biến động lớn, cả về lực lượng cầu thủ lẫn ở trên băng ghế chỉ đạo, Hoàng Nông FC vẫn là một thế lực!

Kết quả bất ngờ nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của VSC - S5 diễn ra khi “tân binh” Kady - Thể Thao Sỉ bất ngờ đánh bại Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số kịch tính và nghẹt thở là 4-3. Với đấu pháp hợp lý, lối đá đầy khoa học, Kady - Thể Thao Sỉ có màn trình diễn thuyết phục khiến các sao của XSKT Đắk Lắk bất ngờ.

Các kết quả còn lại: Xây Dựng Phan Kha hòa Betong26 Gia Lai 3-3, MyMy FC (Á quân SPL-S7) thắng Hồng Lạc FC 3-1.

ĐỖ HOÀNG