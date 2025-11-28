Vòng chung kết VSC - S5: Hai nhà vô địch Đại Từ và Hiếu Hoa Quahaco nằm ở 2 bảng đấu

Hai nhà vô địch VSC (Cúp bóng đá 7 người vô địch quốc gia - Hyundai Thành Công Cup) vẫn còn hiện diện đến mùa giải năm nay là Đại Từ (vô địch ở VSC - S4) và Hiếu Hoa Quahaco (vô địch VSC - S3) được chia đều vào 2 bảng đấu của Vòng chung kết VSC - S5. Theo nhận định của giới chuyên môn, “cả 2 bảng đấu đều là bảng tử thần”!

Kết quả bốc thăm VCK của VSC - S5

Chiều hôm nay, thứ Sáu ngày 28-11-2025, BTC của Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) và đại diện 8 đội bóng lọt vào Vòng chung kết đã tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng và họp kỹ thuật trước giải tại Nhà hàng Hoa Viên Đệ Nhất (thuộc Khách sạn Đệ Nhất, 21 Hoàng Việt - Phường Tân Sơn Nhất).

Tại buổi bốc thăm, ông Dương Thanh Liêm - Phó Tổng Giám đốc Vietfootball - chia sẻ lời cám ơn đến các đội bóng tham dự Vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người Quốc gia ở mùa giải thứ 5. Vietfootball chào mừng các đại diện đến với ngày hội lớn của bóng đá 7 người tại Việt Nam - với hành trình vòng loại chất lượng cao, hiệu ứng tốt.

Cả 8 đội bóng hiện diện tại TPHCM trong ngày tiết trời se lạnh như... Đà Lạt là đại diện xuất sắc nhất của từng khu vực (miền Nam - miền Trung - miền Bắc), họ sở hữu đội hình và lối chơi chất lượng chuyên môn cao, kỹ thuật đẹp mắt. Ở VCK VSC - S5, BTC và khán giả hy vọng họ sẽ tiếp tục cống hiến, tạo ra những lễ hội mới!

Kết quả bốc thăm đưa 8 đội bóng tham dự vào 2 bảng đấu gồm: Thiên Khôi FC, An Biên, Hiếu Hoa Quahaco, Nghiêm Phạm Holdings (Bảng A); HG La Giang, Đại Từ, Thép Việt Thắng, Trường Hưng Thế Gia (Bảng B). Trong đó, ở lượt trận mở màn giải đấu, Thiên Khôi FC sẽ đối đầu với An Biên trong cặp đấu có nhiều duyên nợ.

Tại Vòng chung kết của VPL-S5 hồi năm ngoái, Thiên Khôi FC đã từng giành chiến thắng với tỷ số kịch tính 2-1 trước đội bóng của miền Nam. Cùng khung giờ 15 giờ ngày mai, Hiếu Hoa Quahaco đối đầu với Nghiêm Phạm Holdings. Đáng chú ý, 2 đội đã có buổi giao hữu tại sân Gia Định để làm quen và tìm hiểu đối thủ hôm qua.

Ở khung giờ 16 giờ 45 của thứ Bảy, 29-11-2025, “Trận derby miền Bắc” giữa HG La Giang và Đại Từ thu hút sự chú ý, cặp đấu cùng bảng từng gặp nhau ở Vòng loại khu vực, chơi ngang ngửa. Một trận đấu điểm nhấn khác là màn tranh tài giữa 2 Nhà ĐKVĐ Khu vực: Thép Việt Thắng (miền Nam) và Trường Hưng Thế Gia (miền Trung).

Các lượt trận đấu của Cúp bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) chính thức khởi tranh từ ngày mai trên SVĐ Gia Định - Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa Thể thao Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải sẽ diễn ra từ cuối tuần này cho đến cuối tuần sau (tuần đầu tiên của tháng 12). Ai sẽ là Nhà vô địch của mùa giải thứ 5? Đại Từ hoặc Hiếu Hoa Quahaco sẽ đăng quang lần thứ 2, hay người ta sẽ tìm ra đội bóng thứ 5 bước lên ngôi vị cao nhất?

Các kết quả VCK VSC trong quá khứ Chung kết VSC - S1: Hiệp Hòa thắng Du Lịch 4-3 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 Chung kết VSC - S2: Mobi FC thắng XSKT Đắk Lắk 3-2 ở hiệp phụ Chung kết VSC - S3: Hiếu Hoa Quahako thắng SHB 4-3 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 Chung kết VSC - S4: Đại Từ thắng TIG 2-0

ĐỖ HOÀNG