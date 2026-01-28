Tạm biệt Điện Bách Khoa Ninh Thuận, “hiện tượng” cháy lửa của SPL 2 mùa giải vừa qua

Trên trang cá nhân FB, “ông bầu phủi trẻ nhất miền Nam” Đàng Xuân Trường vừa đăng dòng trạng nói lời tạm biệt Điện Bách Khoa Ninh Thuận, khép lại chuyến hành trình tuy ngắn ngủi - chỉ 2 mùa giải của “hiện tượng cháy lửa SPL” - nhưng cũng đầy ắp những hành trình hạnh phúc, điên rồ đáng tự hào!

Điện Bách Khoa Ninh Thuận dừng lại trong tiếc nuối của mọi người

“Bầu” Trường chia sẻ trên trang cá nhân đầy xúc động: “Khép lại đam mê sau 2 năm đáng tự hào. Yêu đội bóng, anh em và rất tiếc với những nỗ lực mà bản thân và các cộng sự đã bỏ công gầy dựng, nhưng hành trình nào cũng đến lúc tạm dừng để nhường chỗ cho những mục tiêu mới của tương lai”.

“Sẽ rất nhớ mọi người, chúc tất cả các anh em đã từng là thành viên của Điện Bách Khoa - Ninh Thuận FC sẽ luôn thật nhiều sức khoẻ, luôn hạnh phúc và cả sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Cảm ơn và trân trọng”.

Như vậy là, chuyến hành trình đột phá điên rồ nổi da gà của Điện Bách Khoa Ninh Thuận, hiện tượng siêu đặc biệt của SPL suốt 2 mùa giải qua đã khép lại, trong tiếc nuối nhưng đúng lúc khi người trong cuộc, đặc biệt chàng trai sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học - Đàng Xuân Trường sẽ hướng đến chương khác của cuộc đời.

Thời sinh viên điên rồ hạnh phúc và khó quên, với người viết đó là những lần cúp cua lén ra bờ sông uống cà phê, rồi những trận banh nhớ đời ở bên sân Mostfly để rốt cuộc bị đội của đối phương quay lại đánh úp phải chạy lên bờ xuống ruộng, của những buổi thi căng thẳng đến mức giờ nghĩ lại vẫn lạnh sống lưng.

Nhưng với “bầu” Trường, một đoạn thời gian sinh viên đáng nhớ lại ở trên sân bóng, khi sát cánh với BHL và các cầu thủ Điện Bách Khoa Ninh Thuận, không chỉ 1 lần mà những 2 lần, gây ra địa chấn ở SPL và trở thành Đại diện tiêu biểu của phủi miền Nam đi tranh đoạt vinh quang giữa nhiều bất lợi nơi đất Bắc.

Điện Bách Khoa Ninh Thuận, đội bóng hiếm hoi của SPL đột phá đi theo con đường rất riêng, không dựa vào cầu và chiến thuật của futsal, đánh mạnh theo hướng sân 11, làm việc với 2 HLV có bằng chuyên nghiệp sân lớn cực quái là Coach Tiến béo - và Coach Phong Ốc Bin, định hình ra một bản sắc, không thể trộn lẫn.

“Em đã suy nghĩ nhiều trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Tất nhiên rất buồn vì Điện Bách Khoa Ninh Thuận là kỉ niệm đẹp nhất tuổi trẻ của em. Có nhiều lời khuyên từ các anh em cầu thủ là hãy cố gắng duy trì đội bóng đá trụ hạng, không cần đầu tư quá nhiều để anh em có sân chơi”, “bầu” Trường tâm sự về quyết định của mình.

“Nhưng em lại không thích vậy vì bản thân em đã làm thì phải chỉnh chu và định hướng của công ty thì khi tham gia giải thì mục tiêu phải có vé đi dự VCK nên em cũng đã đưa ra quyết định nói lời chia tay với đam mê để tập trung phát triển về sự nghiệp và cả tương lai doanh nghiệp gia đình”.

“Trong 2 năm vừa qua, kỷ niệm thì chắc không đếm xuể. Nhưng để nói là đáng nhớ nhất là trận play-off giành suất lên hạng SPL-S6 gặp SJK. Khi đó đội bóng chỉ cần 1 trận hoà là đủ nhưng đội trưởng Văn Hà đã phạm lỗi với đối phương và bị trọng tài rút thẻ đỏ”, chàng sinh viên đã tốt nghiệp đang chuẩn bị thành một doanh nhân nhớ lại.

“Nhưng anh em đã chiến đấu kiên cường trong đó có bước ngoặt là bàn thắng nâng tỉ số lên 2- 1 của Thanh Lịch làm tất cả anh em cầu thủ BHL đều chạy vào sân ăn mừng. Đó cũng chính là khởi đầu cho những thành công nhất định của đội như là đoạt được tấm HCB SPL-S7 và 2 lần liên tiếp nằm ở trong tốp 4 đội bóng mạnh nhất sân 7 Việt Nam. Và những ngày tháng anh em cùng nhau làm việc tại Thủ đô cũng là những kỉ niệm đẹp nhất”.

“Em đã hoàn thành xong chương trình Đại học. Sắp tới em có rất nhiều việc phải làm. Định hướng của bản thân là sẽ phát triển quy mô của doanh nghiệp, mở rộng thêm các mảng nông nghiệp, xây dựng, giải trí và cả nhà hàng khách sạn…”, “bầu” Trường đã nói về tương lai, một chương khác cũng hứa hẹn rất sôi động.

Chàng trai trẻ Đàng Xuân Trường và Điện Bách Khoa Ninh Thuận cùng nhau hoàn thành một chương đáng nhớ trong đời và họ, từng con người ngày xưa, thẳng lưng bước tiếp, để lại cho SPL nói riêng, VPL nói chung một dư vị khó quên. Đó là một hiện tượng được chắt lọc mang đúng bản sắc của phủi Ninh Thuận, vì đôi khi, bản sắc hay hiện tượng không cần phải là 2 định nghĩa đối lập lẫn nhau!

Tạm biệt Điện Bách Khoa Ninh Thuận, rất cám ơn vì đã từng là một phần của nhau, cùng nhau cháy lửa và mang về tự hào cho phủi miền Nam, cho bóng đá phong trào TPHCM nói chung và SPL nói riêng. Hẹn gặp lại ở một khúc quanh khác của cuộc đời, đôi khi là Quán Ốc Bin huyền thoại ở 138 Võ Văn Tần nhỉ!

Những ngày tháng tươi đẹp của ĐBK - Ninh Thuận

ĐỖ HOÀNG