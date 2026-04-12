Be A Pro - Football 6v6 Cup: Tham vọng xây dựng hệ sinh thái bóng đá phong trào riêng

Sáng 12-4-2026, tại TPHCM, Buổi lễ bốc thăm chia bảng và họp kỹ thuật Giải Be A Pro - Football 6v6 Cup (6v6 BAP Cup) đã chính thức diễn ra. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự tiếp nối của sân chơi bóng đá phong trào thể thức 6 người chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam hội nhập sân chơi quốc tế và tham dự World Cup 6v6.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Liên đoàn Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, đại diện đơn vị đồng tổ chức VTC Intecom, và Công ty cổ phần Người thay đổi cuộc chơi - Game Changer cùng các Cơ quan truyền thông, với cả 8 đội bóng phong trào hàng đầu.

Phát biểu trong buổi bốc thăm và họp kỹ thuật, ông Louis Nguyễn - Đại diện BTC cho biết: “Tôi đánh giá rất cao về tiềm năng của mô hình 6v6 sẽ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, và đặc biệt đây là thể thức được FIFA công nhận và có giải World Cup đang phát triển mạnh mẽ ở quốc tế.

“Be A Pro - Football 6v6 Cup đã được tổ chức rất thành công tại khu vực của Hà Nội, và tôi hy vọng rằng giải đấu diễn ra tại TPHCM sẽ đạt hiệu ứng tốt hơn nữa khi tất cả các ngôi sao phong trào hay nhất miền Nam đều tề tựu về tham gia giải đấu này”.

Giải đấu Be A Pro - Football 6v6 Cup khu vực TP.HCM là chặng tiếp theo trong hệ thống giải đấu 6 người được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trước đó thì, chặng đấu ở Hà Nội đã khép lại với chức vô địch thuộc về TAG FC, đồng thời tạo được sức lan tỏa đáng kể trong cộng đồng bóng đá phong trào, không chỉ tại Hà Nội mà còn trên cả nước”

Tiếp nối thành công này, Be A Pro - Football 6v6 Cup khu vực TPHCM sẽ chính thức diễn ra vào ngày 19-4. Sau đó, giải đấu sẽ tiếp tục được tổ chức tại Khu vực Đà Nẵng vào tháng 6, trước khi bước vào VCK toàn quốc dự kiến sẽ khởi tranh từ tháng 9-2026.

Chuỗi giải đấu được kỳ vọng sẽ từng bước đưa bóng đá 6 người đến gần hơn với người hâm mộ, tạo dựng một sân chơi hấp dẫn, giàu tính giải trí, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực cạnh tranh của các đội bóng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, bao gồm World Cup 6v6.

Các đội bóng tham gia giải Be A Pro - Football 6v6 Cup tại Khu vực TPHCM bao gồm: Đồng Tâm Đồng Nai FC, CTG FC, Sofa Saigon, Gol United FC (Bảng A); OCB HCM FC, Xây dựng Minh Cảnh FC, Jade Royal FC và ACH FC (Bảng B). Các đội sẽ thi đấu thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất và nhì bảng vào tranh bán kết và chung kết.

ĐỖ HOÀNG