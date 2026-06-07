SPL - S8: Nghiêm Phạm Holdings chặn đứng chuỗi trận thắng của Thảo Vy Organic

Đương kim vô địch Thảo Vy Organic đã phải nhận trận hòa đầu tiên ở SPL - S8 khi bị Nghiêm Phạm Holdings vốn bị đánh giá thấp hơn cầm hòa 2-2. Và thậm chí, chính Thảo Vy Organiv cũng may mắn khi gỡ hòa vào phút cuối cùng sau pha bóng chạm chân Giang Nấm, phản lưới nhà Nghiêm Phạm Holdings.

Các cầu thủ Nghiêm Phạm Holdings

Lại thêm một lần nữa, đội bóng rất giàu truyền thống Nghiêm Phạm Holdings chứng minh sự bí hiểm của chính họ. Vừa trải qua 2 vòng đấu đầy rẫy thất vọng khi bị mất điểm trước các đối thủ “không đáng”, Nghiêm Phạm Holdings lại chơi một trận đấu cực hay trước, đội bóng hiện có thực lực mạnh nhất nhì phủi sân 7 miền Nam.

Thảo Vy Organic đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3. Phúc lủi đột phá ngoạn mục bên cánh trái sở trường trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải cực mạnh, mở tỷ số 1-0. Tuy vậy, ngay sau đó, Nghiêm Phạm Holdings đã siết lại đội ngũ.

Sau hàng loạt nguy cơ do Trọng đen, Hưng futsal mang lại, khung thành của Nghiêm Phạm Holdings vẫn đứng vững và sau đó là lúc đội bóng áo xanh lá cây phản pháo. Ở phút thứ 52, Anh Khoa chuyền bóng rất thuận lợi cho “Quái kiệt” Thống Pành bay người đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 trước sự bất lực của thủ môn Đạt mèo.

Đến phút thứ 50, lần đầu tiên đội bóng “bầu” Tuấn Nghiêm vượt lên dẫn trước ở trong trận đấu diễn ra chiều Chủ nhật, ngày 7-6, tại Sân Phước Long (Phường Phước Long, TPHCM). Họ nâng tỷ số lên 2-1, khi Thi đầu to tận dụng pha phá bóng hỏng của hậu vệ Thảo Vy Organic và rồi tung ra cú cực kỳ dứt điểm cực kỳ quyết đoán...

Bị dồn vào tình thế gánh chịu trận thua đầu tiên trong mùa, Thảo Vy Organic thay người đổi sang lối chơi power-play, cầu thủ đá đáy mặc áo bib và dâng cao sang cả phần sân của đối thủ với tham vọng dùng 7 người áp chế hàng thủ 5 người của đối thủ (không tính thủ môn) Nghiêm Phạm Holdings.

Sau hàng loạt pha tấn công không thành, ở thời điểm tưởng chừng như đội bóng của “bầu” Dương Sugar sẽ phải rời sân với 0 điểm tròn trĩnh, Thanh Lịch dứt điểm ngay trước khung thành Nghiêm Phạm Holdings, bóng đã chạm vào chân Giang nấm, rồi trở thành đường bóng phản lưới nhà. Thảo Vy Organic gỡ hòa 2-2.

Như vậy, tại vòng đấu thứ 5, cả Thảo Vy Organic lẫn Bamboo FC đều phải chia tay loạt trận thắng liên tiếp (Phúc Khang FC cầm chân Bamboo FC 1-1). Trong khi đó, An Biên FC là đội bóng duy nhất nâng mạch trận thắng lên con số 6 trong Giai đoạn 1 và giữ chắc Ngôi số 1 ở trên Bảng xếp hạng của SPL mùa này.

Đối với Nghiêm Phạm Holdings, đội bóng vẫn thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Lý ra, với bản lĩnh và thêm một chút may mắn, họ “nên” đánh bại cả Thảo Vy Organic để gây ra bất ngờ, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có thể chặn chuỗi trận thắng của đối thủ!

Đ.Hg.