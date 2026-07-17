HLV Dương Văn Tiến: “An Biên sẽ cố gắng hết mình chinh phục mục tiêu cao nhất!”

Giành vị trí Á quân chung cuộc của SPL - S8 với thành tích “bất bại”, An Biên FC đã trở thành 1 trong 3 đội bóng đại diện cho làng phủi sân 7 của TPHCM bay ra Hà Nội tham gia VPL - S7. Riêng HLV Dương Văn Tiến, đây là lần thứ 2 anh tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia...

HLV Dương Văn Tiến trong buổi lễ bốc thăm chia bảng

Coach Tiến béo chia sẻ ngay sau buổi tập đầu tiên làm quen SVĐ Hoàng Liệt (nơi sẽ diễn ra VPL - S7): “Kết quả chung cuộc SPL - S8 là bước chuẩn bị tốt cho VCK VPL - S7 của cả đội. Cá nhân tôi nhận thấy mặt bằng chung các đội đều có sự chuẩn bị tốt về cả tinh thần - lẫn nhân sự bổ sung để đến với VCK của giải đấu VPL - S7”.

Trước khi đưa An Biên FC dến với VPL, Coach Tiến béo từng gây ra bất ngờ khi đưa một Điện Bách Khoa Ninh Thuận còn rất non trẻ lọt vào VCK của VPL - S5, cũng bằng vị trí Á quân của SPL. Rồi cũng ở giải đấu năm đó, Coach Tiến béo giúp đại biểu phủi Ninh Thuận lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất và rồi xếp Hạng 4 chung cuộc.

Coach Tiến béo nhớ lại và tâm sự: “Sau 2 năm trở lại Hà Nội, tôi có cảm giác rất vui và cả hào hứng khi lại được cháy cùng đam mê. Đặc biệt hơn, mùa giải năm nay tôi được đồng hành cùng với An Biên FC, tới đây để tận hưởng và cống hiến với ngày hội S7 lớn nhất cả nước, với chảo lửa sân Hoàng Mai (cũ), với bầu không khí khán giả cuồng nhiệt, điều này rất tuyệt vời đối với bất kì ai mỗi khi tới đây”.

“Hiện tại toàn đội vẫn đang duy trì tập luyện sự tập trung cao độ, nhằm chuẩn bị những gì tốt nhất cho VCK VPL - S7 sắp diễn ra. Cũng như các đội bóng còn lại tham gia VCK, không chỉ có mỗi An Biên FC. Tất cả các CLB đến từ miền Bắc - Trung - Nam đều là những đội bóng mạnh và có tổ chức tốt về mọi mặt. Nên năm nay tôi dự đoán game sẽ rất căng”.

“Chúng tôi biết rằng, chuyến hành trình này của An Biên sẽ rất khó khăn và nhiều thử thách phía trước. Nhưng với tinh thần là một khối tập thể “đoàn kết” luôn là sức mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để chinh phục và đi đến mục tiêu cao nhất của giải đấu mà tất cả đã đề ra ngay từ ban đầu.

“Với một game đấu rất là khốc liệt và khắc nghiệt nhất trong hệ thống S7 của Vietfootball cũng như là cả nước, tập thể An Biên FC sẽ thể hiện tâm thế: “One Team • One Spirit 🔥⚽ - Một Tập Thể • Cùng Một Tinh Thần”, HLV Dương Văn Tiến nhấn mạnh

Theo kết quả bốc thăm, An Biên FC của Coach Tiến béo và “bầu” Tâm TOTO nằm ở “bảng tử thần” - bảng A cùng với các đại diện SHB (Đương kim vô địch HPL), Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk (Nhà vô địch ĐPL) và cả DTS. Trước mắt An Biên là những thách thức đầy khó khăn, nhưng đại biểu ưu tú của phủi miền Nam đã sẵn sàng!

Bảng B của VPL - S7 cũng rất thú vị khi 2 đại diện nhiều duyên nợ của SPL là Thảo Vy Organic và Bamboo FC sớm tái ngộ. Còn lại, 2 đại biểu khác của bảng đấu này là HG La Giang và Thái Huy Bảo.

ĐỖ HOÀNG