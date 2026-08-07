DHF Cup 2026: Hội đồng hương Huế lần đầu tham gia Giải bóng đá các HĐH tại TPHCM

DHF Cup - S4 (Kingtek Cup 2026) sẽ là cột mốc đáng chú ý trong hệ thống Giải đấu bóng đá các Hội đồng hương thường niên tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên, giải đấu thu hút sự quan tâm lớn lao của giới mộ điệu sân 7 (chỉ sau hệ thống Vietfooball) chào đón sự góp mặt của CLB Bóng đá Hội đồng hương Huế.

Lễ ra mắt và xuất quân của CLB Bóng đá HĐH Huế

Trong buổi Lễ ra mắt và xuất quân của CLB Bóng đá Hội đồng hương Huế hôm qua, ngày 6-8, ông Tôn Thất Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược và Thiết bị Y tế Quang Thịnh, Nhà tài trợ Kim cương - và cũng là GĐĐH CLB Bóng đá Hội đồng hương Huế) tự hào chia sẻ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bản thân của tôi...”.

“...Không chỉ với tư cách là GĐĐH của đội bóng HĐH Huế, mà còn với tư cách một người con của quê hương Huế và là người đại diện cho LIGPRO - đơn vị đồng hành với đội bóng trên cương vị Nhà tài trợ Kim cương. Tôi tin rằng, một đội bóng Hội đồng hương không đơn thuần chỉ là một tập thể đến với nhau để thi đấu mà thôi”.

“Điều chúng ta đang xây dựng hôm nay còn lớn hơn cả một CLB bóng đá. Đó là một nơi để những người con xa quê được gặp nhau, được kết nối, được chia sẻ tình yêu với quê hương - và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người dân Huế”.

“Tôi mong rằng đội bóng này sẽ trở thành một điểm kết nối - nơi mỗi cầu thủ khi khoác lên mình màu áo Hội đồng hương Huế đều cảm nhận được niềm tự hào khi mình là người con của Cố đô. Với LIGPRO, việc đồng hành cùng đội bóng không chỉ đơn thuần là một hoạt động tài trợ thể thao”, ông Quang Thịnh cho biết.

“LIGPRO được xây dựng với mong muốn đưa những sản phẩm chăm sóc y tế thể thao có chất lượng tốt, giá cả phù hợp với người Việt. Và khi có cơ hội được đồng hành cùng những người con quê hương Huế, chúng tôi nhìn thấy ở đó một giá trị lớn hơn cả hoạt động kinh doanh - đó là trách nhiệm với cộng đồng và quê hương!”.

“Chúng tôi mong muốn dùng những gì mình có để góp một phần nhỏ bé vào việc kết nối cộng đồng người Huế, thúc đẩy phong trào thể thao và tạo ra thêm những hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương. Tôi cũng đặc biệt trân trọng những cầu thủ, anh em trong BHL và tất cả những người dành thời gian, công sức để cùng xây dựng đội bóng”.

“Mỗi người có công việc, cuộc sống riêng, nhưng khi đã cùng khoác lên mình màu áo HĐH Huế, chúng ta có chung một cái tên: Người con xứ Huế. Tôi mong các cầu thủ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, fair-play và hết mình. Kết quả trên sân rất quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là sau mỗi trận đấu, chúng ta có thể tự hào mình đã đại diện cho quê hương bằng một tinh thần đẹp nhất!”.

CLB Bóng đá HĐH Huế đến với giải đấu năm nay với lực lượng rất đáng gờm, cho thấy họ cũng là một thế lực đáng chú ý dù chỉ tham gia trong tư cách của một tân binh, chưa có nhiều kinh nghiệm và cả trải nghiệm với giải đấu mang đậm chất quê hương.

Đội hình của CLB Bóng đá HĐH Huế có một số những cái tên đáng chú ý như là: Đỗ Xuân Thi (Thi đầu to), Đặng Phước Hạnh (Hạnh Balo), Bùi Ngọc Tín (Tín Ri Sambo), Nguyễn Đắc Huy (Huy ken, cựu tuyển thủ futsal Việt Nam)... Dù là đội bóng mới tham gia DHF Cup mùa đầu tiên, Hội đồng hương Huế dự báo sẽ mang đến những giá trị ấn tượng!

DHF Kingtek Cup 2026 sẽ khai mạc vào Chủ nhật này, ngày 9-8 tại Cụm sân PM Sport quen thuộc (104 Tân Sơn, Phường Tân Sơn, TPHCM). Giải có 16 đội bóng đến từ các CLB các HĐH những con người xa quê đang sinh sống và làm việc tại TPHCM!

Ông Tôn Thất Thịnh, GĐĐH đội bóng

ĐỖ HOÀNG