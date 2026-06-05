SPL - S8: Tâm điểm cuộc đối đầu Thảo Vy Organic - Nghiêm Phạm Holdings

Cuối tuần này, SPL - S8 (Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia 2026 - Khu vực miền Nam) sẽ bước vào vòng 5, vòng đấu cuối trước khi khép lại Giai đoạn 1 giải đấu tại SVĐ Phước Long (Phường Phước Long, TPHCM). Tâm điểm vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa Thảo Vy Organic và Nghiêm Phạm Holdings.

Trận cầu tâm điểm

Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Tuấn Anh gấu và cả sự chỉ đạo của HLV Tài beo, đội bóng của “bầu” Dương Sugar đang có khởi đầu rất thành công trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của SPL khi thắng tuyệt đối 4 trận mở màn, có 12 điểm và hiệu số +9.

Trong khi đó, Nghiêm Phạm Holdings của “bầu” Tuấn Nghiêm và HLV Dũng nghêu hiện đang đối mặt với vô vàn khó khăn khi không thắng trong 2 trận liên tiếp gần đây: Thua Bamboo FC 0-2 và bị Pi Four cầm chân 2-2 trong trận “thủy chiến” dù dẫn 2-0.

Với Thảo Vy Organic, mục tiêu giành 3 điểm trước Nghiêm Phạm Holdings sẽ là điều bắt buộc, khi mà 2 “kình địch” còn lại là An Biên FC và Bamboo FC chỉ đối mặt với những đối thủ phần nào “dễ thở” hơn và có khả năng nâng mạch trận toàn thắng lên con số 5...

Tất nhiên là, đối đầu với một đội bóng lớn, có truyền thống và cả dồi dào kinh nghiệm như Nghiêm Phạm Holdings, giành chiến thắng không phải là chuyện đơn giản. Trong thì quá khứ, đoàn quân của “bầu” Tuấn Nghiêm luôn gây khó khăn thời khắc cần thiết!

Nhưng “nói đi cũng phải nói lại”, Nghiêm Phạm Holdings là một trong những đội bóng khó có thể lý giải nhất trong suốt lịch sử phát triển của SPL (và VSC). Đội có những trận đấu tuyệt vời, và thắng đậm với lối chơi mãn nhãn, nhưng cũng “sẵn sàng” để thua và đánh mất điểm số ở các trận đấu thiếu tập trung quan trọng.

Đó là lý do, trong suốt 8 năm chơi bóng ở SPL, đội chưa từng đăng quang, và cũng chưa từng có được vị trí Á quân, thành tích cao nhất của Nghiêm Phạm Holdings vẫn là “một kỷ niệm khó quên cũng tại sân Phước Long” hồi SPL - S3: Giành ngôi Hạng 3 khi đang đi ăn - tổng kết mùa giải thi đấu!

Nếu thất bại ở trong trận đấu với Thảo Vy Organic, thì một mùa giải “thất bại” nữa lại trải dài trước mắt Nghiêm Phạm Holdings. Ở chiều ngược lại, Thảo Vy Organic cũng cố tốt vị trí của mình chuẩn bị sẵn sàng cho GĐ 2 với màn tranh phong cùng An Biên và Bamboo.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bảy Núi FC của “bầu” Sự Abramovic vừa “siết lại đội ngũ” sau hàng loạt biến động về nhân sự, trên chiếc ghế HLV lẫn nhiều vị trí trụ cột trên sân sẽ đấu với đội bóng của “những lão tướng” là Ku Ben để khép lại GĐ 1 đầy biến cố!

Bamboo FC đấu Phúc Khang FC, An Biên FC sẽ đối đầu STP Food chưa có điểm nào (chỉ xếp trên Đại học Nông Lâm nhờ hiệu số bàn thắng bại). Liệu sẽ lại là các chiến thắng thứ 5 cho 2 đội bóng đang dẫn đầu trên BXH của mùa giải năm nay?

ĐỖ HOÀNG