HLV Nguyễn Tuấn Phong: “Paris Saint Germain đã giành chiến thắng xứng đáng”

Trận chung kết UEFA Champions League mùa này giữa Paris Saint Germain (Pháp) và Arsenal (Anh) đã kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều người nói PSG thắng xứng đáng dù là có may mắn trên loạt sút luân lưu, nhiều người nói Arsenal chơi tiêu cực. HLV Nguyễn Tuấn Phong có nhận định...

HLV Nguyễn Tuấn Phong đang chỉ dạy các học trò nhỏ

Dù đang khá là bận rộn với công việc “gõ đầu trẻ” tại CLB bóng đá Hiệp Bình Chánh, chuyên về dạy và đào tạo các em nhỏ chơi bóng đá, cũng như quản lý quán ăn Ốc Bin, thì HLV Nguyễn Tuấn Phong (Coach Phong Bin) vẫn dành thời gian xem bóng đá châu Âu - thế giới đều đặn và có những kiến giải rất thú vị trên FB của mình.

Đánh giá về kết quả trận chung kết Champions League 2025-2026, khi mà PSG đánh bại Arsenal sau loạt sút luân lưu 11m và bảo vệ thành công ngôi vô địch, Coach Phong Bin chia sẻ: “PSG thắng xứng đáng , mặc dù có tình huống không pen gây tranh cãi nhưng PSG vẫn là đội bóng luôn thích chơi tấn công đẹp mắt và pressing!”.

Nhận xét về lối chơi phòng ngự mà dư luận đang đánh giá là có phần tiêu cực, Coach Phong Bin lại có cái nhìn công tâm hơn: “Không thể trách Arsenal chơi bóng đá kiểu đó được, vì lối chơi phải có một chút thực dụng đó mới giúp họ đăng quang ở Premier League mùa này - và bất bại tại Champions League cho đến trận đấu chung kết”.

“Và thêm nữa, họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ rất sớm (do công của Kai Havertz ngay phút thứ 6 của trận đấu), điều đó càng khiến lối chơi phòng ngự phản công phát huy. Trước khi bị gỡ hoà Arsenal vẫn chơi phòng ngự số đông rất khó chịu , họ áp sát bọc lót rất tốt. Gần như có rất ít khoảng trống để các cầu thủ tấn công bên PSG khai thác”.

Trên trang mạng xã hội sáng giờ, nhiều người thể hiện mong muốn được thấy Arsenal chơi bóng như là Bayern Munich ở loạt trận bán kết trước PSG (và đặc biệt là ở trận bán kết lượt đi), Coach Phong Bin đã có nhận xét: “Thật sự, theo quan điểm của tôi, nếu như Arsenal chơi giống Bayer trước PSG thì họ càng dễ thua hơn nữa”.

“Mặc dù bị gỡ hoà 1-1, nhưng việc đưa PSG bước vào loạt sút luân lưu, tôi chắc là cũng có nằm trong tính toán của HLV Mikel Arteta , vì rõ ràng PSG vẫn được đánh giá cao hơn Arsenal trong trận đấu chung kết. Đá với PSG mà dâng cao thì rất dễ toang, pha bóng phút cuối phản công của Barcola chút nữa đã kết liễu luôn Arsenal”.

“Nói chung, PSG thắng rất xứng đáng. Tôi thích lối chơi của Achraf Hakimi và cầu thủ trẻ mới 21 tuổi Joao Neves. Thật sự, cũng cảm giác hơi tiếc cho Arsenal, họ có mùa giải quá thành công và trận chung kết Champions League họ chơi cũng tốt đúng theo tính toán nhưng vào loạt sút luân lưu thì lại là trò chơi may rủi rồi!”.

Đ.Hg. (ghi)