Harry Kane sẵn sàng cùng Bayern chơi trận lượt đi tại Madrid

Harry Kane đã tập luyện và dự kiến cùng Bayern Munich chơi trận lượt đi tứ kết tại Real Madrid.

Kane đã dính chấn thương mắt cá chân trong buổi tập cùng đội tuyển Anh vào tuần trước, khiến anh không thi đấu trong cả 2 trận giao hữu của Tam sư ở đợt tập trung tháng 3 - trận hòa 1-1 với Uruguay, và trận thua 1-0 trước Nhật Bản. Tiền đạo 32 tuổi cũng vắng mặt trong trận thắng của Bayern trước Freiburg ở Bundesliga hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, anh đã tham gia tập luyện tại Munich trước khi CLB di chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Ba tại sân vận động Santiago Bernabeu.

HLV Vincent Kompany của Bayern cho biết ông sẽ chờ đến ngày thi đấu để quyết định có sử dụng Kane hay không. “Điều quan trọng là cậu ấy đã tập luyện rất nhiều hôm nay”, Kompany nói. “Tôi không nghĩ cậu ấy đã mất phong độ. Chúng ta sẽ chờ đến ngày mai rồi quyết định. Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và sẵn sàng cho cả 2 lượt trận”.

Kane gần đây đã nâng tổng số bàn thắng của anh tại Bundesliga lên 31 sau 26 trận. Anh còn 6 vòng đấu nữa để cố gắng san bằng kỷ lục 41 bàn thắng trong một mùa giải của Robert Lewandowski. Với 48 bàn chỉ sau 40 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 10 bàn sau 9 trận Champions League, ngôi sao người Anh cho đến nay đều đã xác lập hiệu suất ghi bàn tốt nhất sự nghiệp của mình…

Hậu vệ Joshua Kimmich của Bayern cho biết Kane “vô cùng quan trọng” đối với đội bóng. Tuyển thủ Đức nói thêm: “Anh ấy không chỉ là một người dứt điểm giỏi. Anh ấy là một thủ lĩnh tuyệt đối, một hình mẫu. Anh có một tư duy đặc biệt đối với một cầu thủ tấn công. Nếu anh ấy ra sân, phẩm chất lãnh đạo của anh ấy sẽ rất quan trọng”.

Bayern đã loại Atalanta ở vòng 16 đội, trong khi Real Madrid vượt qua Man.City. Hai gã khổng lồ này sẽ gặp nhau ở vòng loại trực tiếp lần thứ 6 trong 14 mùa giải gần đây - trong đó Real Madrid đã thắng chung cuộc 4 lần kể từ mùa giải 2011-2012, với 1 lần ở tứ kết và 3 lần ở bán kết, gần đây nhất là vào năm 2024. Bayern là đội đã thắng ở bán kết năm 2012 sau loạt sút luân lưu.

Xét về phong độ, Bayern bất bại trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường với 11 chiến thắng, gần như đã cầm chắc chức vô địch Bundeslia. Trong khi Real Madrid vừa trải qua trận thua 1-2 trước Mallorca hôm thứ Bảy, làm tổn hại đến hy vọng vô địch La Liga khi tụt lại 7 điểm phía sau ngôi đầu của Barcelona.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu với Real Madrid và chúng tôi đã xem những gì họ làm được trước Man.City”, Kompany nói. “Đây có lẽ là trận đấu sân khách khó khăn nhất mà bạn có thể chơi, nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

PHI SƠN