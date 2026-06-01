CĐV Arsenal được Troll Bóng đá “ưu ái”

Ỏ trong bối cảnh Fan Arsenal liên tục bị “réo tên” - sau khi Đội bóng thành London thua Paris Saint Germain sau loạt sút luân lưu 11 mét tại chung kết UEFA Champions League, Troll Bóng Đá - một Page bóng đá nổi tiếng ở trên Facebook về độ chọc ngoáy gây cười đã viết những dòng an ủi CĐV Pháo thủ.

CĐV Arsenal trong buổi offline mới đây

“Thương thay đội bóng chữ A, từ thời tiền sử vẫn là số 0”, “Kiểu Arsenal thì nó thế, phải 3 lần về nhì rồi mới vô địch được. Cứ chờ 40 năm nữa đi, rồi cũng sẽ nâng Cúp thôi”, “Trong lúc chờ đợi, Fan Phú thảo có thể sang Chân đèn nhà ta xem Cúp cũng được”...

“Man City - Đêm Istanbul huyền ảo 🏆. Chelsea - Đêm Munich huyền diệu 🏆. Man United - Đêm Moscow tuyệt vời 🏆. Liverpool - Đêm Madrid kỳ diệu 🏆.Arsenal - Đêm đấy tui đá hay quá trời!”, đó là những dòng troll mà Cộng đồng Fan thế giới dành tặng cho CĐV Arsenal sau trận chung kết Champions League rạng sáng Chủ nhật.

Tuy vậy, Troll Bóng Đá với “tiền sử” chọc ngoáy bất chấp các đối tượng - đội bóng, chỉ cần họ thất bại đều được hiện diện trên Page thể thao này với hình ảnh - video hay những câu chữ châm biếm gây cười “hại não” lại trở nên rất dịu dàng với Fan Arsenal.

“Khi yêu một đội bóng đủ nhiều và xem bóng đá đủ lâu thì bạn sẽ thấy thắng thua không còn quá quan trọng nữa. Nhiều khi thua cũng đau đớn vật vã đấy, bị troll a cayyy không chịu được!!! Nhưng rồi nỗi buồn cũng vơi đi, mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường. Và vẫn cứ yêu cái đội bóng ấy...”.

“Bóng đá cũng giống mọi sự vật hiện tượng, tuân theo quy luật lên và xuống, có lúc thăng có lúc trầm. Vật cực tất phản, khi sự vật phát triển đến đỉnh điểm thì sẽ chuyển hóa ngược lại. Chỉ khác nhau ở chỗ, có những đội lên và xuống khá nhanh nhưng có những đội cái chu kỳ lên xuống ấy mất hàng chục năm”.

“Giống như là Arsenal, phải mất 22 năm mới trở lại đỉnh cao Ngoại Hạng Anh. Họ đã chứng minh quy luật bất biến ấy. Sự chờ đợi dai dẳng đã càng làm cho chức vô địch mùa giải 2025-2026 trở nên giá trị”.

“Thắng/thua không quan trọng vậy thì thứ gì mới quan trọng đây? Đó sẽ là những mảnh ký ức. Như kiểu hàng nghìn fan Arsenal tụ tập offline ăn mừng chức vô địch Ngoại Hạng Anh và họ xem chung kết C1 vậy. Ừ thì cứ gáy to, rồi thua chẳng sao cả... Nhưng mà nhiều năm sau, họ vẫn nhớ đến ngày tháng thanh xuân đó với cảm xúc lâng lâng”.

“Thanh xuân của bạn có bao nhiêu lần được xem đội bóng yêu thích đá chung kết C1?”, đó là chia sẻ kỳ lạ của Troll Bóng đá vào tối qua, khiến nhiều CĐV phải cảm thấy hoang mang: “Đọc xong phải kéo lên coi lại tên Page”, “Liệu có phải admin Troll Bóng Đá không vậy. Hành văn “trong sáng” thế?”, “Nhân văn quá, cảm động quá, nhầm Pết không nhỉ?”.

Có lẽ, sẽ phải còn lâu nữa mới có một Cộng đồng fan được Troll Bóng Đá an ủi như thế này!

Đ.Hg.