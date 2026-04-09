Slot thừa nhận Liverpool ở “chế độ sinh tồn” trước PSG

HLV của Liverpool, Arne Slot thừa nhận đội bóng của ông đã bị Paris Saint-Germain đánh bại toàn diện trong trận lượt đi tứ kết Champions League hôm thứ Tư, nhưng khẳng định The Reds vẫn còn hy vọng ở trận lượt về.

Desire Doue ghi bàn ở phút 11 cho PSG với một cú sút chạm người đổi hướng, và Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà sau hơn một giờ thi đấu. Tuy nhiên, đây là một diễn biến mà chủ nhà có thể ghi 5 hoặc 6 bàn, khi họ kiểm soát bóng tới 70% và có 18 cú sút về phía khung thành so với chỉ 3 của đội khách.

“Paris Saint-Germain rõ ràng là đội chơi tốt hơn hôm nay và lẽ ra có thể ghi nhiều hơn 2 bàn, nhưng điều tốt là các cầu thủ Liverpool đã thể hiện tinh thần chiến đấu và tiếp tục nỗ lực”, Slot nói sau trận đấu. “Tất nhiên bạn nghĩ mình có thể làm tốt hơn, nhưng chúng tôi buộc phải chơi ở chế độ sinh tồn. Mọi đội bóng, mọi chiến thuật đã từng được thử ở đây, nhưng kết quả luôn giống nhau, Paris Saint-Germain luôn áp đảo đối thủ của họ. Họ một lần nữa là đội chơi tốt hơn hôm nay và may mắn cho chúng tôi khi họ không ghi bàn trong một vài cơ hội ngon ăn”.

Slot đã sử dụng sơ đồ 3-4-3, thêm Joe Gomez vào đá trung vệ với Ibrahima Konate và Virgil van Dijk, đồng nghĩa Mohamed Salah phải ngồi dự bị. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng lý giải vì sao ông không cho tiền đạo người Ai Cập vào sân thay người: “Sau khi thủng lưới 2 bàn, chúng tôi vẫn phải ưu tiên giữ vững thế trận. Tôi không thể để Salah vào sân và phòng ngự trong vòng cấm địa suốt 20 đến 25 phút, tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu ấy nên tiết kiệm sức lực cho nhiều trận đấu sắp tới”.

Liverpool chỉ thắng một trong 6 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Nhà cầm quân người Hà Lan đang chịu áp lực khi đội bóng của ông đang đứng thứ 5 tại Premier League, và hiện đang có nguy cơ thực sự bị loại khỏi đấu trường châu Âu, trừ khi họ có thể lật ngược tình thế vào thứ Ba tuần tới. Liverpool giờ đây phải hy vọng rằng yếu tố Anfield sẽ truyền cảm hứng cho họ giành chiến thắng khó tin trong trận lượt về.

Slot nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện một trận đấu khác tại Anfield. Nếu bạn muốn gây sức ép thật mạnh, thì người hâm mộ có thể rất hữu ích, bầu không khí thật cuồng nhiệt. Rõ ràng là chúng tôi sẽ không chơi theo chiến thuật như tối nay, nhưng bóng đá đã chứng minh nhiều lần rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Trong bóng đá, có thẻ đỏ, phạt đền và đừng quên rằng Anfield có thể làm được rất nhiều điều... Người hâm mộ luôn tạo nên sự khác biệt lớn cho chúng tôi”.

LINH SƠN