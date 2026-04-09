Nhà vô địch PSG ung dung khuất phục Liverpool 2-0

Desire Doue khởi đầu chiến thắng 2-0 của Paris Saint-Germain trước Liverpool.

Điểm nổi bật của trận đấu diễn ra ở phút 65, khi Kvaratskhelia đã ghi thêm một bàn thắng solo nữa vào bộ sưu tập của mình. Ngôi sao người Georgia đã đột phá từ cánh trái và, với tốc độ xử lý bóng thường thấy, đã vượt qua một hậu vệ và thủ môn trước khi ghi bàn thắng thứ 8, dẫn đầu danh sách ghi bàn của PSG tại giải đấu này. “Chúng tôi đã có những cơ hội ghi bàn nhiều hơn”, Kvaratskhelia nói. “Nhưng tôi nghĩ tỷ số 2-0 là ổn, nhưng chúng tôi phải giữ vững sự tập trung”.

Ngôi sao trẻ Desire Doue trước đó đã đưa nhà đương kim vô địch dẫn trước ở phút thứ 11, với một cú sút chạm người đổi hướng. Sau đó, Quả bóng vàng 2025 Dembele đã bỏ lỡ 3 cơ hội tại Parc des Princes. HLV của PSG, Luis Enrique cho biết đội của ông lẽ ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. “Thật đáng tiếc, rõ ràng là chúng tôi đã chơi rất tốt và xứng đáng có nhiều bàn thắng hơn”, ông nói, đồng thời cho biết thêm ông rất ngạc nhiên khi Liverpool chơi phòng ngự chặt chẽ như vậy. “Đây là lần đầu tiên dưới thời Arne Slot, họ chơi với 5 hậu vệ trong mùa giải này”.

Liverpool đang chao đảo sau thất bại thảm hại 0-4 trước Man.City ở FA Cup. Cùng với đó, thủ môn số 1 Allison vẫn đang chấn thương, là lý do khiến HLV Slot quyết định áp dụng một lối chơi thận trọng. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng thừa nhận đội bóng của mình đã bị áp đảo: “Họ có tốc độ ở mọi vị trí trên sân, bất kể bạn nhìn vào đâu. Họ có rất nhiều vũ khí và những lúc chúng tôi cố gắng chơi dâng cao và tấn công mạnh mẽ, họ đã xé toạc hàng phòng ngự của chúng tôi”.

Khvicha Kvaratskhelia ghi thêm một bàn thắng solo nữa vào bộ sưu tập của mình.

Khi 2 đội gặp nhau ở vòng 16 đội mùa trước, PSG đã đi tiếp trên chấm phạt đền sau khi thua 0-1 trên sân nhà và thắng 1-0 trên sân Anfield. Nhiệm vụ lần này dường như ít khó khăn hơn đối với PSG khi Liverpool đang đối mặt với một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, nhà vô địch 6 lần Liverpool từng vượt qua thất bại 0-3 ở trận lượt đi trước Barcelona tại bán kết năm 2019 trước khi giành chiến thắng 4-0 trên sân nhà. “Tôi đã trải qua nhiều buổi tối đặc biệt tại Anfield”, đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk chia sẻ với TNT Sports. “Người hâm mộ là xương sống của CLB, và hy vọng họ sẽ lại có mặt bên chúng tôi”.

Trận lượt về sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới tại Anfield. Nhưng PSG cho thấy họ có thể tạo ra một đêm bận rộn nữa đối với Liverpool. “Chúng tôi không đến đó để phòng ngự, đó không phải là tinh thần của chúng tôi”, HLV Luis Enrique của PSG nói. “Nhưng chúng tôi biết sẽ có những lúc chúng tôi phải chịu đựng tại Anfield. Tôi biết điều đó, vì tôi đã từng ở đó nhiều lần với tư cách là cầu thủ và HLV”.

Trong trận tứ kết còn lại diễn ra vào thứ Tư, Atletico Madrid đã thắng Barcelona với tỷ số 2-0. Hôm thứ Ba, Bayern Munich thắng Real Madrid 2-1, trong khi Arsenal thắng Sporting Lisbon 1-0.

VIỆT TÙNG