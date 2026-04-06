Gnabry: “Hàng công của Bayern nguy hiểm không kém Real Madrid”

Khi sự mong chờ đang lên cao trước một trong những trận đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu, tiền đạo Serge Gnabry của Bayern Munich đã chia sẻ về trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Real Madrid vào thứ Ba.

Serge Gnabry từng cùng Bayern Munich đối đầu Real Madrid ở Champions League.

Trận đấu này đã thu hút sự chú ý toàn cầu, khi 2 CLB thống trị nhất lục địa sẽ chạm trán nhau một lần nữa - lần thứ 29 trong lịch sử. Đối với các cầu thủ, người hâm mộ và cả những người trung lập, đây là một trận đấu hiếm khi gây thất vọng, và Gnabry cũng đang cảm nhận sự hào hứng không kém gì mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ AS, tuyển thủ người Đức chia sẻ: “Tất nhiên là tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi nghĩ đây rõ ràng là chủ đề được cả thế giới bóng đá bàn tán. Tất cả bạn bè và gia đình tôi đều không ngừng nói về trận đấu, vì vậy tôi thực sự rất hào hứng. Và vâng, tôi thực sự mong chờ được chơi cả 2 trận đấu với Real Madrid”.

Ngày càng có nhiều người tin rằng Bayern và Real Madrid vẫn là cuộc đối đầu đỉnh cao nhất châu Âu. Khi được hỏi liệu đây có phải là trận đấu kinh điển định hình nên bóng đá hiện đại hay không, Gnabry thừa nhận tầm vóc của cả 2 CLB đồng thời chỉ ra sự thống trị gần đây của Real Madrid: “Tất nhiên, còn có những tên tuổi lớn khác, nhưng tôi nghĩ hiện tại có thể nói là như vậy. Chúng tôi đang có phong độ tuyệt vời. Và họ cũng vậy. Real Madrid đã đánh bại Manchester City khá dễ dàng, điều mà tôi thấy hơi bất ngờ”.

Phần lớn hào quang của Real Madrid đến từ sự thống trị của họ tại sân Santiago Bernabeu, một sân vận động đã chứng kiến ​​vô số đêm lịch sử. Gnabry, người từng trực tiếp trải nghiệm điều đó, đã nói về bầu không khí độc đáo đang chờ đợi Bayern: “Tôi nghĩ họ đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại mạnh mẽ đến vậy trên sân nhà, tại Bernabeu. Tôi đã từng chơi ở đó và bầu không khí thật tuyệt vời. Được chơi ở đó là một niềm vui thực sự. Ngay cả khi bạn là đội đối thủ, bởi vì bầu không khí thật sự cuồng nhiệt”.

Gnabry tin rằng hàng công của Bayern nguy hiểm không kém gì Real Madrid.

Sự chú ý đương nhiên đổ dồn vào hàng công toàn sao của Real Madrid, dẫn đầu bởi Kylian Mbappe và Vinicius Jr. Khi được hỏi về mối đe dọa của họ, Gnabry đã hết lời khen ngợi nhưng cũng nói rõ rằng Bayern không hề bị đe dọa: “Họ có những cầu thủ tài năng xuất chúng. Đặc biệt là ở hàng công, nhưng tất nhiên là cả ở hàng thủ. Hàng công của họ, với Vinicius và Mbappe, chắc chắn rất nổi bật. Hơn nữa, Brahim Diaz đã chơi rất tốt trong thời gian gần đây. Rõ ràng là chúng ta phải cẩn thận, không để họ làm theo ý mình. Chúng ta cần cho họ thấy khả năng của mình. Và, với tư cách là một đội, chúng tôi cùng nhau quản lý mọi thứ mà họ mang đến”.

“Nhưng tôi cũng nghĩ một phần rất quan trọng là chỉ cần chơi theo lối chơi của riêng mình. Chúng tôi có những điểm mạnh. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần tiếp tục thể hiện chúng. Nếu chúng tôi cống hiến hết mình trên sân, hàng công của chúng tôi nguy hiểm không kém gì Real Madrid. Có lẽ là một trong những hàng công mạnh nhất thế giới hiện nay”.

VIỆT TÙNG