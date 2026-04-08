Arsenal đánh bại Sporting nhờ bàn thắng muộn của Havertz

Kai Havertz ghi bàn ở phút bù giờ giúp Arsenal thắng 1-0 trên sân Sporting Lisbon.

Cầu thủ dự bị Havertz đã định đoạt trận đấu căng thẳng ở Bồ Đào Nha bằng pha phối hợp với cầu thủ dự bị khác Gabriel Martinelli ở phút đầu tiên của thời gian bù giờ. Chỉ với một chạm, cầu thủ người Đức đã khống chế đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của Martinelli trong vòng cấm, và dứt điểm bằng má ngoài đánh bại thủ môn Rui Silva, mang lại lợi thế cho Arsenal trước trận lượt về tuần sau tại Emirates. “Ghi bàn thắng muộn luôn là điều tuyệt vời”, Havertz nói với Amazon Prime. “Chúng tôi sẽ chấp nhận kết quả này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm vào tuần tới”.

Arsenal cần một kết quả tốt để vực dậy tinh thần sau 2 trận thua liên tiếp, khiến giấc mơ giành “cú ăn bốn” của họ tan vỡ trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Pháo thủ đã phải chống đỡ những đợt tấn công sớm của Sporting trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, với pha cứu thua xuất sắc của cầu thủ xuất sắc nhất trận David Raya - đẩy cú sút của Maximiliano Araujo ở phút thứ 6 chạm xà ngang. “Nó có thể đã làm thay đổi cục diện trận đấu”, Arteta đánh giá về tình huống này.

Arsenal cũng đã sút trúng xà ngang trong hiệp một từ quả phạt góc của Noni Madueke, nhưng cả 2 đội đều gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội. Martin Zubimendi tưởng rằng anh đã tìm được bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 2 với một cú sút cong từ xa, nhưng bàn thắng đã bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Vào những phút cuối, Raya đã thực hiện một loạt pha cứu thua xuất sắc. Đầu tiên, anh đẩy cú đánh đầu hướng vào khung thành của Geny Catamo, sau đó thực hiện pha cản phá kép để từ chối Catamo một lần nữa, và trước Luis Suarez. “Đối với tôi, trong 2 mùa giải gần đây, anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy đã cứu thua cho chúng tôi rất nhiều lần”, Havertz ca ngợi đồng đội.

Kai Havertz với một khoảnh khắc quyết định khác đối với anh ở Champions League.

Nhưng chính Havertz là người ghi bàn giúp Arsenal tiến gần hơn đến bán kết, nơi họ để thua nhà vô địch Paris Saint-Germain vào năm ngoái. Tiền đạo người Đức từng ghi bàn thắng quyết định cho Chelsea trong trận chung kết Champions League năm 2021, và đây là một khoảnh khắc quyết định khác đối với anh ở giải đấu này. “Havertz yêu thích những trận đấu lớn và những dịp trọng đại”, Arteta nói. “Và đó là điều chúng ta cần - những cầu thủ lớn tỏa sáng khi chúng ta cần họ”.

Những cảnh ăn mừng của các cầu thủ Arsenal trái ngược hoàn toàn với sự thất vọng sau trận thua chung kết Cúp Liên đoàn trước Man.City, và cú sốc khi bị đội bóng hạng 2 Southampton đánh bại ở FA Cup hôm thứ Bảy. “Hôm nay chúng ta phải thể hiện bản thân và tôi đã nói về bản sắc và những điều khác mà chúng ta là một đội bóng và tôi chắc chắn đã thấy điều đó”, Arteta nói. “Đã hết hiệp một. Chúng ta đã tiến gần hơn một bước, giờ chúng ta cần kết thúc trận đấu trên sân nhà trước khán giả nhà, và nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu mơ ước”.

Thất bại này là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Sporting Lisbon kể từ tháng 8. Và một lần nữa, đội bóng Bồ Đào Nha đối mặt với việc chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết Champions League. “Một chút mất tập trung đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt, và điều đó thật đáng thất vọng vì nó xảy ra ở phút thứ 90, nhưng chúng ta phải ngẩng cao đầu và tiếp tục tiến lên”, HLV Rui Borges nói với Sport TV.

Vào thứ Tư, Barcelona sẽ tiếp đón đối thủ truyền thống Atletico Madrid, và Liverpool sẽ làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

LINH SƠN