Siêu máy tính dự đoán tứ kết: Bayern thắng tại Bernabeu, Arsenal cầm chắc lợi thế

Vòng tứ kết Champions League 2025-26 khởi tranh với những dự báo đầy kịch tính từ siêu máy tính Opta. Sau khi chạy 10.000 mô phỏng cho mỗi cặp đấu, hệ thống đã đưa ra những nhận định trái chiều: Bayern Munich được tin sẽ làm nên chuyện ngay tại thánh địa Bernabeu, trong khi Arsenal – dù phải làm khách trên sân của Sporting CP – vẫn được đánh giá cao sẽ giành chiến thắng để tạo lợi thế trước lượt về.

Real Madrid vs Bayern Munich: Lịch sử nghiêng về Madrid, nhưng siêu máy tính chọn Bayern

Nếu có một cặp đấu nào thực sự xứng đáng với đẳng cấp của vòng đấu loại trực tiếp Champions League, đó là Real Madrid đối đầu Bayern Munich. Đây là cặp đấu xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử các giải đấu lớn của châu Âu, với cả 28 lần gặp gỡ đều diễn ra tại Cúp C1/Champions League, trong đó 26 lần nằm ở vòng knock-out.

Điều thú vị là kết quả của cặp đấu này được dự báo sẽ rất khó lường. Dù Bayern đang có chuỗi 9 trận không thắng được Real Madrid, nhưng thầy trò Vincent Kompany vẫn là một thế lực đáng gờm. Họ đang sở hữu hàng công cực kỳ ấn tượng. Chỉ có hai mùa giải trước đây là 2019-20 (3.9 bàn/trận) và 1972-73 (3.7 bàn/trận) chứng kiến Bayern ghi bàn trung bình tốt hơn mùa này (3.2 bàn). Với 32 bàn thắng sau 10 trận, "Hùm xám" đã ghi nhiều hơn toàn bộ mùa 2024-25 (31 bàn sau 14 trận).

Tuy nhiên, nếu không thể giành chiến thắng tại Bernabeu, Bayern sẽ có 10 trận liên tiếp không thắng Real Madrid trên mọi đấu trường – thành tích tồi tệ nhất của họ trước một đối thủ cụ thể kể từ chuỗi 12 trận liên tiếp không thắng Werder Bremen giữa năm 1988 và 1993. Điều đó khó có thể gọi là một cú sốc, bởi lẽ Real Madrid có thành tích tốt nhất ở giai đoạn này: họ đã tiến bước ở 17/22 lần tham dự tứ kết.

Bất chấp lợi thế lịch sử và sân nhà, siêu máy tính Opta lại ủng hộ Bayern. Cụ thể, trong 10.000 mô phỏng trước trận, Bayern đánh bại Real ngay tại Bernabeu trong 42,7% số lần, trong khi Real chỉ thắng được 33,2% số lần mô phỏng.

Sporting CP vs Arsenal: Thử thách tại Lisbon, nhưng "Pháo thủ" vẫn được tin tưởng

Một phần lý do khiến siêu máy tính Opta đánh giá cao khả năng đi sâu của Arsenal đến từ lịch thi đấu tương đối thuận lợi. Sau khi vượt qua Bayer Leverkusen một cách khá thoải mái, "Pháo thủ" được kỳ vọng sẽ hạ gục Sporting CP.

Tuy nhiên, Sporting đã cho thấy bản lĩnh đáng nể với màn lội ngược dòng trước Bodø/Glimt ở vòng 16 đội. Và Arsenal chưa từng thắng trên sân của các đội bóng Bồ Đào Nha ở vòng knock-out các cúp châu Âu. Bởi vậy, chuyến làm khách tại Lisbon vào tối thứ Ba hứa hẹn là một bài thử thách thực sự.

Điểm tựa của Sporting là thành tích sân nhà: thầy trò Rui Borges đã thắng cả 5 trận sân nhà tại Champions League mùa này, chuỗi thắng dài nhất của một đội bóng Bồ Đào Nha tại giải đấu kể từ thành tích của Porto vào tháng 12-1999 (6 trận). Trong khi đó, thành tích của Arsenal ở vòng tứ kết không thực sự ấn tượng: họ đã bị loại ở 5/8 lần góp mặt, dù mùa trước đã hạ gục Real Madrid ngay tại vòng này. Arsenal đang tìm kiếm lần đầu tiên vào bán kết hai mùa liên tiếp.

Bất chấp thành tích sân nhà đáng nể của đối thủ, siêu máy tính Opta vẫn tin tưởng Arsenal sẽ tạo được lợi thế trước trận lượt về. Cụ thể, "Pháo thủ" giành chiến thắng ở lượt đi trong 53,1% số lần mô phỏng, trong khi Sporting chỉ có 22,5% cơ hội thắng trận lượt đi.

Barcelona vs A.Madrid: Lựa chọn tự tin nhất của siêu máy tính

Đây là dự đoán có tỷ lệ phần trăm cao nhất của siêu máy tính Opta cho vòng tứ kết lượt đi. Barcelona được dự báo sẽ đánh bại Atlético Madrid tại Camp Nou trong 59,2% số lần mô phỏng, trong khi đội khách chỉ giành chiến thắng trong 20,9% số lần.

Dù A.madrid đã loại Barcelona ở cả hai lần gặp nhau trước đây tại vòng knock-out Champions League (gần nhất là 2015-16), nhưng điều đó có lẽ không còn quá nhiều giá trị tham khảo. Quan trọng hơn, Barcelona bất bại trong 25 trận gần nhất tiếp đón A.Madrid tại Camp Nou trên mọi đấu trường (thắng 17, hòa 8), lần thua gần nhất trên sân nhà trước đối thủ này là vào tháng 2/2006. Thêm vào đó, A.Madrid chưa từng thắng một trận Champions League trên sân của đội Tây Ban Nha khác, với thành tích hòa 1, thua 4 trong 5 lần làm khách.

Điểm yếu của Barcelona là hàng thủ: họ không giữ sạch lưới trong 13 trận Champions League gần nhất, chuỗi dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ tại đấu trường châu Âu.

Paris Saint-Germain vs Liverpool: Lợi thế thuộc về nhà đương kim vô địch

PSG đã toàn thắng trong cả 4 lần đối đầu với các đội bóng Anh tại vòng knock-out Champions League trong 14 tháng qua, bao gồm chiến thắng trước chính Liverpool ở vòng 16 đội mùa trước. Khi đó, Liverpool chỉ có trung bình 38,6% thời gian kiểm soát bóng và có số lần dứt điểm trúng đích ít hơn PSG tới 14 lần sau hai lượt trận.

Mùa này, Liverpool được cho là thi đấu kém ấn tượng hơn. Siêu máy tính Opta dự đoán PSG sẽ tạo được lợi thế dẫn trước tại Anfield với tỷ lệ 53,2% (Liverpool thắng tại Paris chỉ có 24,3% cơ hội). Bốn trong số năm nhà đương kim vô địch gần nhất đã bị loại ngay tại tứ kết, ngoại lệ duy nhất là Real Madrid mùa 2022-23 – điềm báo không tốt cho Liverpool.

HỒ VIỆT