Fabian Ruiz vắng mặt, Zaire-Emery chớp thời cơ tỏa sáng trước Liverpool

Warren Zaire-Emery đã chứng minh tại sao anh từng được xem là phát hiện lớn nhất của bóng đá Pháp với màn tỏa sáng khi PSG đánh bại Liverpool.

Zaire-Emery và Fabian Ruiz. Ảnh: Getty Images

Với Warren Zaire-Emery, cuộc đối đầu với Liverpool tại Champions League đã trở thành sân khấu để anh chứng minh giá trị. Trong bối cảnh tiền vệ trụ cột Fabian Ruiz chưa kịp bình phục chấn thương, tiền vệ sinh năm 2006 đã tái khẳng định vị thế báu vật của bóng đá Pháp và lấy lại ánh hào quang vốn có.

Thực tế, sự ổn định và chói sáng của bộ ba Vitinha, Neves và Ruiz ở mùa giải trước đã vô tình khiến cái tên Zaire-Emery phần nào bị lu mờ. Nhiều thời điểm đã qua, khi không thể cạnh tranh vị trí, tài năng lò PSG phải xuống đá hậu vệ. Tuy nhiên, sự vắng mặt của người đàn anh người Tây Ban Nha đã tạo ra bài toán nơi tuyến giữa, và lời giải phần nào được tìm ra ở tài năng tuổi đôi mươi. Trong chiến thắng Liverpool tại tứ kết Champions League đêm qua, Zaire-Emery đã tận dụng tốt cơ hội để tái hiện phong độ đỉnh cao của mùa giải 2023/24.

Thống kê của tiền vệ trẻ này trong trận đấu với Liverpool chứng minh điều đó. Zaire-Emery đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95%, với 60/63 đường chuyền thành công – một con số không tưởng khi phải đối đầu với hàng tiền vệ của Liverpool. Đặc biệt, anh cho thấy nhãn quan chiến thuật sắc bén với 2/2 đường chuyền dài chính xác và khả năng đọc tình huống nhạy bén thông qua 5 lần thu hồi bóng thành công. Không chỉ điều tiết lối chơi, cầu thủ mang áo số 33 còn cực kỳ lỳ lợm trong các tình huống va chạm với 3/5 lần tranh chấp thành công, giúp PSG duy trì thế trận và nắm chắc chiến thắng trong tay.

Màn trình diễn rực sáng này không chỉ là lời giải cho bài toán nhân sự khi thiếu vắng Fabian Ruiz, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến ban huấn luyện của PSG và cả đội tuyển Pháp cho World Cup 2026. Warren Zaire-Emery với sự đa năng và trưởng thành khi phải va chạm với những cầu thủ hàng đầu tại PSG, giờ đây sẵn sàng bước lên nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp.

QUANG ANH