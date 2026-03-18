Thủ môn Safonov củng cố vị thế tại PSG

Matvey Safonov. Ảnh: Foot Mercato

Cho đến thời điểm hiện tại, có thể cho rằng Matvey Safonov đã chiếm được lòng tin từ ban huấn luyện và suất bắt chính cho Paris Saint-Germain. Khi mà tân binh đắt giá Lucas Chevalier chưa tìm thấy sự ổn định khi chuyển đến một đội bóng lớn, kinh nghiệm và tài năng của Safonov giúp anh chớp lấy thời cơ kịp thời. Màn tỏa sáng trước Chelsea vào đêm qua là minh chứng cho điều đó.

Tại Stamford Bridge, PSG có năm cú sút trúng đích và ghi được ba bàn thắng. Hai trong số đó Robert Sanchez không thể làm gì nhiều. Còn ở phía bên kia, khung thành PSG hoàn toàn bất khả xâm phạm nhờ vào Matvey Safonov. Thủ môn người Nga đã chấm dứt sự mơ hồ về vị trí số một tại PSG lúc này, khi anh thay thế Lucas Chevalier, người được chiêu mộ từ Lille OSC với giá cao vào mùa hè để thay thế Gianluigi Donnarumma. Tưởng như việc sử dụng Safonov chỉ là một giải pháp ngắn hạn nhằm giúp Chevalier cải thiện hơn và phát huy hết khả năng, người được coi là thủ môn số 1 tiếp theo của Pháp. Nhưng hoàn cảnh hiện tại chưa thể củng cố điều đó khi Safonov liên tục chứng tỏ bản thân.

Cựu thủ môn Krasnodar đã thực hiện chín pha cứu thua trước Chelsea, bao gồm một pha cứu thua xuất sắc trước Cole Palmer trong hiệp một và thậm chí còn thực hiện một kiến tạo thành bàn cho Kvaratskhelia mở tỷ số. Anh mang đến sự chắc chắn và ổn định, cảm giác yên tâm mà Chevalier không thể mang lại kể từ đầu mùa. Đây là thành quả đáng khen ngợi từ chỗ Safonov suýt rời khỏi PSG hồi mùa đông để được ra sân thường xuyên. Từ băng ghế dự bị, Safonov giờ đã bắt 14 trận cho PSG ở mùa này, và bước ngoặt chính là trận tranh Cúp Liên lục địa khi PSG thắng Flamengo, nơi mà Safonov cản phá 4 quả luân lưu liên tiếp trở thành người hùng của đội.

Dù từng nói rằng không có vị trí nào là không thể thay thế tại PSG nhưng, thật khó để HLV Luis Enrique cho Chevalier trở lại đội hình chính trong giai đoạn cuối mùa giải khi mà Safonov không bộc lộ bất cứ khiếm khuyết nào như bây giờ, họa chăng chỉ khi sự cố chấn thương xảy ra. Từ chỗ thủ môn dự bị, lựa chọn thứ hai, Matvey Safonov đang nâng cấp bản thân để giành lấy vị trí chính thức tại đội bóng hàng đầu thế giới.

QUANG ANH