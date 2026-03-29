Marseille muốn biến Greenwood trở thành kỷ lục chuyển nhượng

Theo La Provence, mối lương duyên giữa Mason Greenwood và Olympique Marseille sẽ đi đến hồi kết sớm hơn dự kiến. Tiền đạo 24 tuổi người Anh hiện được dự đoán rời sân Velodrome ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đây là một bước ngoặt đáng chú ý, khi Marseille đang âm thầm chuẩn bị cho một thương vụ bán cầu thủ với mức phí kỷ lục trong lịch sử đội bóng.

Một trong những nhân tố then chốt thúc đẩy khả năng rời đi của Greenwood chính là sự chia tay của HLV Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Ý đã đặt niềm tin và xây dựng một hệ thống lối chơi thúc đẩy sự đột biến của cựu sao Manchester United. Giữa hai người cũng hình thành một mối quan hệ gắn bó mật thiết, và khi "kiến trúc sư" De Zerbi không còn tại vị, động lực gắn bó lâu dài của Greenwood tại Marseille cũng bị đặt dấu hỏi.

Với 15 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 26 lần ra sân mùa giải năm nay, Greenwood đang dễ dàng trở thành một "món hàng" cực kỳ giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều đội bóng lớn tại châu Âu và các câu lạc bộ giàu có từ vùng Vịnh đang theo dõi sát sao từng động thái tại Velodrome. Trong khi đó, một kịch bản trở lại Ngoại hạng Anh được đánh giá là thiếu thực tế vào thời điểm này do những rào cản về mặt hình ảnh và dư luận.

Trong bối cảnh tình hình tài chính của Marseille vẫn còn nhiều khó khăn, việc bán Greenwood với giá cao là mục tiêu cấp thiết. Tuy nhiên, cấu trúc hợp đồng của cầu thủ này khá đặc biệt. Sau khi chi 23,6 triệu EUR (chưa kể phụ phí) để chiêu mộ Greenwood vào năm 2024, Marseille chỉ nắm giữ 60% giá trị chuyển nhượng, phần còn lại thuộc về Manchester United. Con số này sẽ tăng lên mức 65% nếu Marseille duy trì hiện diện tại UEFA Champions League.

Chính vì chỉ nắm giữ một phần quyền kinh tế, Marseille buộc phải đẩy mức phí chuyển nhượng lên con số cao nhất có thể để đảm bảo phần lợi nhuận thực tế thu về đủ lớn. Mục tiêu của đội bóng là tạo ra một thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử với việc thu về 80 triệu EUR từ Mason Greenwood. Con số này vượt xa kỷ lục hiện tại là vụ bán Michy Batshuayi cho Chelsea vào mùa hè năm 2016 với giá 39 triệu EUR.

QUANG ANH