Người đại diện của Ousmane Dembele đàm phán với Manchester City

Theo các tài liệu độc quyền từ hãng truyền thông Tây Ban Nha Sport, người đại diện của Ousmane Dembele, ông Moussa Sissoko đã có những cuộc tiếp xúc với Hugo Viana, giám đốc thể thao của Manchester City.

Đây được cho là những cuộc gặp gỡ tự nhiên, trước khi bắt đầu tiến đến các cuộc thảo luận tiềm năng cho tương lai của đương kim Quả bóng Vàng. Thông tin này đã gây xôn xao, bởi các cuộc đàm phán về việc gia hạn hợp đồng của ngôi sao quốc tế người Pháp với Paris Saint-Germain đang tiến triển rất chậm.

Dĩ nhiên, thông tin cá nhân từ Dembele này không làm hài lòng đội bóng chủ quản. Họ vốn coi việc giữ chân Dembele là ưu tiên hàng đầu, bởi ràng buộc giữa đôi bên sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2028. Trong trường hợp nếu ban lãnh đạo Les Parisiens quyết định để tuyển thủ Pháp ra đi ngay từ bây giờ, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng anh đến một bến đỗ tiềm năng trong tương lai, đơn cử là Manchester City. Khi mà ông lớn của Premier League có thể khai thác đẳng cấp từ Dembele để ngay lập tức tái tạo sự cạnh tranh, thứ mà họ nhiều lần đã thiếu hụt mùa giải năm nay.

PSG đã và đang kiên nhẫn với Dembele, người đang yêu cầu một vị thế độc tôn tại đội bóng khi đã là chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng. Yêu cầu lương bổng khổng lồ chắc chắn chưa thể được PSG đáp ứng. Khi mà Les Parisiens không còn muốn nuông chiều những ngôi sao lớn và họ đang xây dựng một đội bóng trẻ cho tương lai. Ở độ tuổi ngoài 30 vào thời điểm kết thúc hợp đồng hiện tại thì Dembele rõ ràng, khó có thể trở thành ngoại lệ tại PSG. Một yếu tố khác là mọi đỉnh cao danh hiệu Dembele đều đã có được tại PSG, một cú chuyển mình tiếp theo trong sự nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra khi thời kỳ đỉnh cao chuẩn bị khép lại với tuyển thủ Pháp. Anh vẫn có thể chấp nhận ở lại PSG để trở thành tượng đài đội bóng, hoặc bước theo Gianluigi Donnarumma để giành lấy cho mình những nhu cầu hoàn toàn thỏa đáng, từ thu nhập vào điều kiện sân cỏ với vị thế hiện tại.

