Kvaratskhelia khẳng định PSG đang rất mạnh sau khi đánh bại Chelsea

Khvicha Kvaratskhelia là ngôi sao chủ lực, đã tỏa sáng giúp Paris Saint-Germain loại Chelsea khỏi UEFA Champions League 2025/26. Chiến thắng này phần nào là màn trả thù ngọt ngào của bại tướng FIFA Club World Cup 2025 trước đối thủ từ Anh.

Kvaratskhelia đã lập cú đúp khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận lượt đi, góp phần vào chiến thắng đậm đà 5-2 tại sân nhà Parc des Princes của Les Parisiens. Tuyển thủ Gruzia đá chính ở trận lượt về tại Stamford Bridge và chỉ cần sáu phút để ghi bàn. PSG giành chiến thắng 3-0 trong trận lượt về và tổng tỷ số 8-2 chung cuộc, một kết quả khẳng định tầm vóc đương kim vô địch giải đấu trước đối thủ đang không có phong độ ổn định thời gian gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Kvaratskhelia được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã chia sẻ cảm nhận của mình: “Chúng tôi đã cố gắng lấy lại sự tự tin. Chúng tôi đang chơi theo lối chơi của mình. Đến Stamford Bridge và giành chiến thắng 3-0 không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm được, vì vậy chúng tôi biết rằng mình có khả năng làm được mọi thứ, chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình. Khi đó chúng tôi là tập thể vô đối!”

“Tôi nghĩ hiện tại ở Champions League không có đối thủ nào dễ chơi và ai cũng muốn cạnh tranh cho chức vô địch mà chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi chỉ cố gắng chơi theo lối chơi của mình, bất kể đó là đội bóng Premier League như Chelsea hay bất cứ đối thủ nào.”

Bên cạnh Kvaratskhelia thì Bradley Barcola và Senny Mayulu là những cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng lượt về của PSG trên sân Chelsea. Ngoài ra thủ môn Matvey Safonov cũng đã thi đấu xuất sắc khi giữ sạch lưới trước 15 cú sút, 8 đi trúng đích từ phía Chelsea. Chính Kvaratskhelia đã tán dương thủ thành người Nga và anh cho biết, lẽ ra danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nên thuộc về Safonov với những nỗ lực bảo vệ chiến thắng hoàn hảo của PSG.

