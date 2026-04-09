Atletico thắng 2-0 trước chủ nhà Barcelona thiếu người

Atletico Madrid đã ghi 2 bàn thắng sau khi Barcelona chỉ còn 10 người, qua đó giành chiến thắng quý giá 2-0 trên sân khách hôm thứ Tư và tạo lợi thế rất lớn trong cặp đấu tứ kết Champions League “toàn Tây Ban Nha”.

Một cú sút phạt tuyệt đẹp của Julian Alvarez và bàn thắng khác của Alexander Sorloth đã mang về cho HLV Diego Simeone chiến thắng đầu tiên tại Camp Nou kể từ khi nhà cầm quân kỳ cựu này bắt đầu dẫn dắt Atletico cách đây 15 năm. “Tôi không nghĩ Atletico của tôi từng thắng tại Camp Nou”, Simeone nói, đội của ông đã từng thắng Barcelona khi thi đấu tại Sân vận động Olympic năm 2024, nhưng chưa bao giờ thắng tại Camp Nou. “Họ có thể được coi là đội bóng mạnh nhất châu Âu, cùng với PSG và Bayern Munich. Nhờ sự phối hợp tốt, chúng tôi đã tận dụng được những thời điểm quan trọng trong trận đấu”.

Barcelona đã dồn ép Atletico vào vòng cấm trước khi đội chủ nhà nhận 2 đòn giáng mạnh - đội bóng của Hansi Flick phải chơi thiếu người và bị dẫn trước một bàn ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Tình huống bước ngoặt bắt đầu khi Giuliano Simeone của Atletico thoát xuống để đón một đường chuyền dài hiếm hoi và bị hậu vệ Pau Cubarsi của Barcelona phạm lỗi ngay sát vòng cấm khi chỉ còn thủ môn Joan Garcia trước mặt. Ban đầu trọng tài rút thẻ vàng cho Cubarsi, ông sau đó đã đổi thành thẻ đỏ khi xem lại video.

Tình hình càng tồi tệ hơn cho Barcelona vài giây sau đó khi Alvarez thực hiện quả đá phạt cong vòng qua hàng rào phòng ngự, giúp Atletico dẫn trước ở phút 45. Bàn thắng của Alvarez là bàn thắng thứ 15 của anh trong 18 trận gần nhất tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo người Argentina tại giải đấu này mùa giải năm nay, giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Atletico trong một mùa giải Champions League.

Lamine Yamal và Marcus Rashford đã cố gắng vực dậy Barcelona tại Camp Nou, chủ nhà tiếp tục gây sức ép lên Atletico dù chơi thiếu người. Nhưng nỗ lực phản kích đó đã bị phá vỡ khi cầu thủ dự bị Sorloth vượt qua sự truy cản của Gerard Martin, di chuyển đến cột gần và đệm bóng vào lưới từ đường chuyền của Matteo Ruggeri, nhân đôi cách biệt khi trận đấu chỉ còn 20 phút - đây cũng là cú dứt điểm duy nhất của Atletico trong hiệp 2.

Hy vọng chấm dứt 11 năm chờ đợi để bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập 5 cúp châu Âu của Barcelona giờ đây phụ thuộc vào một chiến thắng đậm ở Madrid vào thứ Ba. Tuy nhiên, đội bóng do Simeone dẫn dắt một lần nữa cho thấy họ biết cách gây khó khăn cho Barcelona ở đấu trường châu Âu. Đội của Simeone đã đánh bại một Barcelona đầy sao do Lionel Messi dẫn đầu ở cùng giai đoạn này của giải đấu vào năm 2014 và 2016.

Giữ sạch lưới và ghi được 2 bàn thắng. Atletico một bước tiến gần hơn đến trận bán kết đầu tiên kể từ năm 2017. “Chúng tôi trở về nhà với niềm vui chiến thắng, nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Vẫn còn 90 phút nữa”, tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico cho biết.

Phía ngược lại, thách thức với Barcelona - đội tung ra đến 19 cú sút nhưng không thể ghi bàn - là rất lớn ở trận lượt về, nhưng hậu vệ Ronald Araujo tự tin: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thành công. Nhưng đội bóng này có thể lật ngược tình thế. Tôi tin chắc điều đó. Sẽ rất khó khăn khi thi đấu trên sân nhà của họ, nhưng đội bóng này có bản lĩnh và tài năng để lội ngược dòng”.

Cũng trong ngày thứ Tư, Paris Saint-Germain đã đánh bại Liverpool 2-0 trong trận lượt đi tứ kết. Hôm thứ Ba, Bayern Munich thắng Real Madrid 2-1, trong khi Arsenal thắng Sporting Lisbon 1-0.

THANH TUẤN