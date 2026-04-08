Harry Kane bùng nổ khi Bayern nhấn chìm Real Madrid tại Bernabeu

Tiền đạo Harry Kane đã tỏa sáng cho Bayern Munich trong trận đấu vừa trở lại sau chấn thương, anh ghi một bàn thắng và tham gia vào một bàn khác trong chiến thắng 2-1 của đội trước chủ nhà Real Madrid ở trận lượt đi tứ kết Champions League hôm thứ Ba.

Kane tham gia vào pha kiến ​​tạo dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Bayern ở phút 41, phối hợp ăn ý với Serge Gnabry, người sau đó chuyền bóng xuyên tuyến cho Luis Diaz trong vòng cấm. Tiền đạo người Colombia bình tĩnh tung cú sút thấp hiểm hóc đánh bại thủ môn Andriy Lunin của Real Madrid. Ngay sau giờ nghỉ, Kane tự mình ghi bàn với pha dứt điểm một chạm đẹp mắt từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc khung thành.

Nằm trong danh sách những cầu thủ không chắc có thể ra sân vì thể trạng, việc Kane đá chính và tỏa sáng có lẽ cũng là điều khiến đối thủ bất ngờ. Đó là bàn thắng thứ 11 của ngôi sao người Anh tại Champions League mùa này, ngang bằng với mùa giải ghi bàn tốt nhất của anh tại giải đấu châu Âu này - Anh kết thúc mùa giải 2024-2025 với 11 bàn thắng. Kane đã ghi được 22 bàn thắng tại Champions League kể từ đầu mùa giải 2024-2025, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào khác.

Kylian Mbappe đã nhen nhóm cơ hội ngược dòng cho chủ nhà với bàn thắng ở phút 74, dứt điểm cận thành sau đường chuyền thấp chính xác của Trent Alexander-Arnold. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 14 của anh ở Champions League mùa này, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn - là không đủ với chủ nhà, trong một ngày mà thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer đã có những pha cứu thua xuất sắc giúp Bayern giữ vững lợi thế ở trận lượt đi.

Vinicius Junior có một trong những cơ hội tốt nhất của Real Madrid trong tình huống đối mặt trực tiếp với Neuer ở phút 61, nhưng tiền đạo người Brazil không thể vượt qua thủ môn của Bayern và cú sút của anh đi chệch khung thành. Vài phút sau Neuer - người đã có tổng cộng 9 pha cứu thua và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận - đã bay người sang phải để cản phá một cú sút của Mbappe.

Neuer cũng đã thực hiện 2 pha cứu thua khó khăn để ngăn Real Madrid ghi bàn trong hiệp một từ những cú sút khác của Mbappe và Vinicius. “Tôi có cảm giác rằng anh ấy đang có phong độ rất tốt và chúng tôi cần anh ấy - không chỉ vì kinh nghiệm mà còn vì chất lượng của anh ấy”, HLV của Bayern, Vincent Kompany nói về thủ môn 40 tuổi. “Anh ấy đã phản ứng rất tốt ở những thời điểm khó khăn của trận đấu này. Với cường độ tập luyện của cậu ấy, tôi không hề ngạc nhiên”.

Kết quả thắng 2-1 giúp Bayern có lợi thế trước trận lượt về tại Đức vào tuần tới, trong nỗ lực giành vé vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2023-2024, khi họ bị nhà vô địch cuối cùng là… Real Madrid loại. “Chúng tôi biết rằng đến Madrid và cố gắng giành kết quả tốt luôn là điều khó khăn”, Kane nói với TNT Sports. “Chúng tôi đã chơi rất tốt và lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa - có lẽ là đường chuyền cuối cùng, cú dứt điểm cuối cùng, chúng tôi đã có một số cơ hội tốt. Nhưng cũng phải dành lời khen cho chất lượng của Real Madrid”.

Ngược lại, mùa giải của Real Madrid đang dần tan vỡ sau liên tiếp kết quả bất lợi ở 2 đấu trường còn lại và cũng là quan trọng nhất. Real Madrid vừa thua sốc 1-2 trước Mallorca hôm thứ Bảy, khiến hy vọng vô địch La Liga của họ suy giảm mạnh khi kém 7 điểm so với ngôi đầu của Barcelona trước 8 vòng đấu cuối. Giờ đây lại đứng trước nhiệm vụ khó khăn phải lội ngược dòng trên sân Bayern ở lượt về tứ kết Champions League.

“Rõ ràng là chúng tôi vẫn còn cơ hội”, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid nói. “Chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch một bàn thắng. Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể thắng ở bất cứ đâu. Chúng tôi đã thể hiện điều đó bằng những cơ hội ghi bàn trước một đối thủ mà chúng tôi biết sẽ gây khó khăn cho mình”.

VIỆT TÙNG