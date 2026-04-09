HLV Flick mỉa mai trọng tài VAR đồng hương người Đức

HLV Hansi Flick vô cùng tức giận khi cho rằng Barcelona đáng lẽ phải được hưởng quả phạt đền và Marc Pubill của Atletico Madrid phải bị đuổi khỏi sân, sau khi đội bóng của ông thất bại 0-2 tại sân Camp Nou ở lượt đi tứ kết Champions League hôm thứ Tư.

HLV Hansi Flick và ban huấn luyện cùng cầu thủ dự bị Barcelona phản ứng sau tình huống của Marc Pubill.

Julian Alvarez và Alexander Sorloth ghi bàn sau khi trung vệ chủ nhà Pau Cubarsi bị đuổi khỏi sân vào cuối hiệp 1, giúp Atletico tạo lợi thế lớn cho trước trận lượt về diễn ra tại Madrid vào thứ Ba tới. Trong tình huống của Cubarsi, trọng tài Istvan Kovacs ban đầu chỉ phạt thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Giuliano Simeone khi cầu thủ này đang băng xuống khung thành. VAR đã can thiệp để vị trọng tài người Đức xem xét lại liệu có phải một lỗi chuyên nghiệp hay không, trước khi ông thay đổi và rút ra thẻ đỏ.

Tuy nhiên, chính quyết định không cho Barcelona hưởng quả phạt đền trong hiệp 2 đã khiến Flick nổi giận. Hậu vệ Pubill, người đã nhận một thẻ vàng, dùng tay cản bóng trong vòng cấm sau khi thủ môn Juan Musso dường như đã thực hiện quả phát bóng từ khung thành. Pubill đã giữ bóng lại rồi chuyền trả để Musso thực hiện quả phát bóng lên.

Tình huống này gợi nhớ đến sự kiện hy hữu xảy ra với trung vệ Tyrone Mings của Aston Villa vào năm 2024, khi anh không nhận thức được dường chuyền của thủ môn đồng đội Emiliano Martinez nên đã dùng tay cầm bóng và đặt về vạch phát bóng. Khi đó trọng tài người Đức Tobias Stieler đã thổi phạt đền cho chủ nhà Brugge, đội sau đó ghi bàn duy nhất của trận đấu. Còn lần này, trọng tài chính Kovacs không cắt còi, và tổ VAR thậm chí cũng không có sự can thiệp.

Cầu thủ Barcelona trên sân phản ứng dữ dội nhưng trọng tài VAR cũng không can thiệp.

“Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra trong tình huống khi thủ môn bắt đầu trận đấu, hậu vệ dùng tay cản bóng rồi lại tiếp tục thi đấu. Đối với tôi, đó rõ ràng là một thẻ đỏ, hoặc đúng hơn là một thẻ vàng thứ 2 và một quả phạt đền”, Flick nói sau trận đấu, và cựu HLV đội tuyển Đức cũng mỉa mai trọng tài VAR người Đức Christian Dingert. “VAR hôm nay đã rất tập trung vào Atletico, anh ta là người Đức, vì vậy xin cảm ơn nước Đức! Cảm giác thật bất công. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Chúng ta sẽ chiến đấu vào thứ Ba tới”.

Barcelona đã có những cơ hội trước và sau khi Cubarsi nhận thẻ đỏ. Marcus Rashford, người đá thay cho Raphinha bị chấn thương, kết thúc trận đấu với 7 cú sút nhưng anh không thể vượt qua Musso, thủ thành đã thực hiện 7 pha cứu thua trong trận đấu. HLV Flick tuyên bố trận đấu chưa kết thúc trước khi bước vào trận lượt về: “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một và cả trong hiệp hai với 10 người trên sân. Với 10 người trên sân, chúng tôi đã cống hiến hết mình - hôm nay chúng tôi không may mắn. Chúng tôi sẽ chiến đấu. Trận đấu chưa kết thúc. Có lẽ trận bán kết còn xa lắm, nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

THANH TUẤN