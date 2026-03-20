Phân tích thất bại của bóng đá Anh thất bại và sự bùng nổ bàn thắng ở Champions League

Mùa giải Champions League 2025/26 chứng kiến sự tham gia lịch sử của 6 CLB Premier League ở vòng 1/8 – lần đầu tiên một quốc gia có nhiều đội đến vậy. Tuy nhiên, bốn đội gồm Manchester City, Chelsea, Tottenham và Newcastle đã bị loại, chỉ còn Arsenal và Liverpool tiến vào tứ kết. Đây là lần đầu tiên bốn đội từ một quốc gia cùng bị loại ở cùng một giai đoạn knockout. Chưa hết, chính các đội bóng Anh đã tạo ra số lượng bàn thắng kỷ lục.

Bốn đội bóng loại: Bóng đá Anh không phải khủng hoảng như mọi người nghĩ

Các trận thua đều nặng nề: Newcastle và Chelsea mỗi đội thủng lưới 8 bàn qua hai lượt; Manchester City thua Real Madrid 1-5 tổng tỷ số; Chelsea thua PSG 2-8; Newcastle thua Barcelona 3-8. Tổng cộng, bốn đội này thủng lưới ít nhất 5 bàn mỗi cặp đấu. Dù vậy, theo phân tích từ Opta, đây không phải là "sự sụp đổ" hay khủng hoảng của bóng đá Anh.

Lý do chính nằm ở bảng đấu khó khăn: Man City gặp Real Madrid (đội từng loại họ ba trong bốn mùa gần nhất); Chelsea (đội hình trẻ trung nhất, trung bình 24 tuổi) đụng PSG – đương kim vô địch; Newcastle (xếp thứ chín Premier League) gặp Barcelona; Tottenham đang ở mùa giải tệ hại nhất trong nước lại chạm A.Madrid. Dù thua đậm, nhưng xG (bàn thắng kỳ vọng) cho thấy không phải lúc nào Anh cũng kém hơn về cơ hội: Chelsea tạo xG 2.83 so với PSG chỉ 1.99 nhưng vẫn thua 2-8 tổng tỷ số, chứng tỏ đối thủ dứt điểm sắc bén hơn. Chưa kể một số tình huống bất lợi như thẻ đỏ sớm của Bernardo Silva, chấn thương và lịch thi đấu dày đặc cũng góp phần, chứ không phải chất lượng tổng thể kém.

Ngoài ra, lịch sử cho thấy hai đội vào tứ kết là mức bình thường (đã xảy ra bốn mùa liên tiếp). Việc 6 đội vào vòng 1/8 giúp Anh có hệ số cao, gần như chắc chắn giành suất thứ năm dự Champions League mùa sau. Kết quả này còn giúp giải đấu cân bằng hơn, tránh tình trạng "thống trị" của Anh và xua tan nghi ngờ về "Siêu giải đấu châu Âu".

Cơn mưa bàn thắng lộ ra điểm yếu của Premier League

Vòng 1/8 Champions League mùa này chứng kiến 68 bàn thắng qua 16 trận (trung bình 4.25 bàn/trận) – mức cao bất thường so với các mùa gần đây. Trước 2008-09, hiếm mùa knockout vượt 3 bàn/trận. Từ 2008-09 đến 2019-20 ổn định quanh mức đó còn bốn mùa trước chỉ trung bình tối đa 2.72 bàn, thậm chí 2022-23 chỉ 2.34. Mùa trước tăng lên 3.29, nhưng vòng 1/8 năm nay đột biến vượt 4 bàn.

Các CLB Anh góp phần lớn vào "cơn mưa bàn" này qua hàng thủ lỏng lẻo. Dù dữ liệu xG tổng thể khá cân bằng (Các CLB Anh tạo ra 22.3 xG, nhưng cũng có đến 20.2 xGA – Bàn thua dự kiến). Chelsea thua PSG 2-8 (thủng lưới nặng ở lượt đi khi dâng cao đuổi bàn); Newcastle thua Barcelona 3-8 (bị phản công liên tục khi đuổi theo tỷ số); Tottenham thủng lưới 3 bàn chỉ trong 15 phút đầu trước A.Madrid do khủng hoảng thủ môn và vấn đề đội hình. Các đội Anh thường dựa vào tình huống cố định (phạt góc, ném biên dài) hoặc lối chơi thận trọng kiểu Arsenal (lui sâu, không dâng cao), khiến họ dễ bị khai thác ở lối chơi mở, phản công nhanh và xâm nhập giữa sân của đối thủ châu Âu.

Báo Anh nhận định đây là "thời đại hậu Guardiola", khi các CLB Anh chưa tìm được mô hình thay thế lối chơi kiểm soát vị trí, dẫn đến lúng túng trước pressing cao hoặc phản công. Premier League quen với lịch dày đặc, thể lực cao nhưng thiếu sự linh hoạt ở châu Âu. Dù vòng playoff (không có đội Anh) cũng có trung bình 3.94 bàn, vấn đề của Anh nổi bật ở các trận thua đậm. Đây không chỉ là vấn đề riêng lẻ (như chấn thương hay đuổi theo tỷ số) mà phản ánh sự lạc hậu chiến thuật trước các đội châu Âu mạnh về mở lối chơi.

LONG KHANG