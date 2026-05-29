Hội CĐV Arsenal tại TPHCM đang sống những ngày tháng “thanh xuân”

“Khoảnh khắc Arsenal nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League thật sự rất khó diễn tả với chúng tôi và rất nhiều anh em fan lâu năm. Có những người đã chờ đợi suốt gần 20 năm, đi qua quá nhiều mùa giải hụt hẫng, bị trêu chọc, có lúc tưởng như mất niềm tin… Thế nên, khi ngày đó đến, cảm giác không chỉ là vui sướng mà còn là sự giải tỏa và tự hào rất lớn!”.

CĐV Arsenal cổ vũ đội bóng vô địch Premier League

Những ngày tháng “thanh xuân” không muộn màng

Đó là tâm sự đầy xúc động của anh Phan Văn Thắng, một trong những đầu tàu giữ nhịp cho hoạt động của Hội CĐV Arsenal tại TPHCM (là AFCHCMC) nhiều năm qua, khi chứng kiến quang cảnh “đội bóng con cưng” tại thành London cuối cùng cũng biết cách “đền đáp thanh xuân” cho rất nhiều fan Pháo thủ tại TPHCM nói riêng và ở Dải đất hình chữ S nói chung.

Đối với CĐV Arsenal, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, những người “bất hạnh nhất” suốt hơn 20 năm qua, những người bị troll nhiều nhất, đây là lúc họ thưởng thức quả ngọt sau rất nhiều đắng cay chua chát. Họ đang sống như thế nào, ăn mừng ra sao, chuẩn bị trận offline chung kết Champions League xem Arsenal thi đấu PSG thế nào?

“Nhiều anh em ở trong cộng đồng nói vui với nhau rằng là: “Thanh xuân cuối cùng cũng được đền đáp. Với chúng tôi, Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh không đơn thuần chỉ là một danh hiệu, mà là thành quả của sự kiên nhẫn và cả câu chuyện tình yêu luôn được gìn giữ trọn vẹn suốt nhiều năm qua dành cho Arsenal, bất chấp khó khăn, buồn tủi và đau thương...”.

Trong suốt những ngày qua, Cộng đồng fan Pháo thủ tại Thành phố mang tên Bác vẫn đang sống trong những ngày tháng “thanh xuân” đầy hạnh phúc, sau khi trải qua phần lớn “thanh xuân” trong thất vọng nhưng quyết không bào mòn niềm tin vào tương lai. Họ đã được đền đáp và sẽ còn được đền đáp nhiều hơn nếu Arsenal thắng PSG ở chung kết!

Hướng đến Offline cho đêm chung kết Arsenal đấu PSG

“Hướng đến trận chung kết Champions League, sự tự tin của fan Arsenal lúc này thật sự rất lớn. Nhưng điều khác biệt nhất là, chúng tôi không còn mang tâm lý “mơ cho vui” nữa, thật sự tin tưởng đội bóng này có thể cạnh tranh với bất kỳ CLB nào ở châu Âu. Dù kết quả cuối cùng ra sao, hành trình này cũng đã khiến rất nhiều người cảm thấy tự hào”

“Trong thời gian vừa qua, Hội gần như hoạt động liên tục để tạo không khí ăn mừng cho cộng đồng fan Arsenal tại TP.HCM. Ngoài những buổi offline để xem bóng đá, giao lưu gắn kết tình cảm anh em, chúng tôi đang dồn toàn bộ tâm huyết cho “Ngày hội Pháo Thủ lần thứ 7” với quy mô dự kiến thu hút gần 1.000 fan tham gia đêm chung kết thứ Bảy”.

“Hiện tại thì, Hội còn đang tổ chức giải bóng đá giao lưu dành cho fan Arsenal, chuẩn bị khu vực trưng bày áo đấu, khăn và vật phẩm kỷ niệm, các mini game kết nối cộng đồng, sân khấu, âm thanh - và khu vực cổ vũ tập thể hướng đến Đêm hội chung kết Champions League”, anh Phan Văn Thắng hào hứng nói về hoạt động của AFCHCMC trong tuần này...

“Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người cùng học thuộc và hát bài “North London Forever” để tạo nên bầu không khí đúng chất SVĐ Emirates, đồng thời kết nối nhiều Hội nhóm fan Arsenal ở các khu vực khác nhau - để cùng tạo nên một ngày hội thật sự của cả đại gia đình Arsenal tại TPHCM”, Phan Văn Thắng nói về sự xuất hiện của nhiều điểm Offline fan ARS.

Tiêu chí phi lợi nhuận được đặt lên hàng đầu

“Điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn nhấn mạnh tại đây, và vẫn tuân thủ kể từ rất nhiều buổi Offline ở trong quá khứ, chính là là tiêu chí phi lợi nhuận. Mục tiêu lớn nhất chỉ đơn giản là tạo ra một sân chơi đúng nghĩa để cho fan Arsenal gặp gỡ nhau, để kết nối những thế hệ CĐV khác nhau và cùng tạo nên một ký ức thật đẹp”, anh Phan Văn Thắng tâm sự.

“Chi phí để tổ chức một sự kiện lớn như vậy thật sự rất áp lực: từ địa điểm, sân bãi, sân khấu, âm thanh cho tới vận hành và nhân sự. Bản thân chúng tôi đều có những công việc riêng, gánh nặng gia đình riêng, không chuyên tổ chức sự kiện, nên mọi thứ đều được làm bằng tinh thần tự nguyện và tình yêu dành cho cộng đồng. Quan trọng là như vậy”.

“Một cộng đồng bền vững cần được xây dựng bằng sự đóng góp thật sự, uy tín thật sự và tình yêu thật sự dành cho đội bóng - chứ không phải chỉ đột nhiên xuất hiện khi mà Arsenal giành được thành công, toan tính và tìm kiếm lợi nhuận cho riêng bản thân mình”.

“AFCHCMC hôm nay cũng là sự tiếp nối của rất rất nhiều thế hệ anh chị em đi trước. Từ những người đầu tiên gây dựng hội và đưa Cộng đồng được Arsenal công nhận là Hội CĐV chính thức tại Việt Nam năm 2007, cho tới các thế hệ của AFC Sài Gòn, Arsenal Sài Gòn và nhiều hội nhóm nhỏ khác tất cả đều góp phần giữ lửa cho cộng đồng từng giai đoạn!”.

“Có những lúc Arsenal ở đỉnh cao, cũng có giai đoạn đội bóng sa sút và cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều đáng quý là vẫn luôn có những anh chị em âm thầm đứng phía sau để duy trì sân chơi chung cho fan Arsenal. Đó vốn là điều đáng quý biết bao nhiêu”.

“Để rồi đến hôm nay, khi Arsenal trở lại mạnh mẽ và vô địch Premier League, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của sự gắn kết và những đóng góp kéo dài suốt rất nhiều năm đó. Nếu không có những thế hệ đi trước giữ lửa, thì sẽ không có một Cộng đồng fan Arsenal đông đảo, văn minh và nhiệt thành như hiện tại”, anh Phan Văn Thắng xúc động nói.”

“Với tôi, cộng đồng Arsenal không chỉ là bóng đá. Đó còn là thanh xuân, là tình bạn và là một phần ký ức rất đẹp của rất nhiều thế hệ fan Pháo Thủ tại Việt Nam!” - Phan Văn Thắng, Fan Arsenal tại TPHCM

ĐỖ HOÀNG