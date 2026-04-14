Szoboszlai 'sẵn sàng hy sinh' để đưa Liverpool vào bán kết

Liverpool sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch PSG tại Anfield vào thứ Ba với hy vọng lật ngược thế trận sau màn trình diễn thiếu sức sống trong trận thua 2-0 tại thủ đô nước Pháp tuần trước. Đội bóng của Arne Slot đã không có cú sút nào trúng đích trong một trận đấu Champions League lần đầu tiên kể từ tháng 11-2020 trước Atalanta, dù vậy vẫn còn hy vọng cho The Reds.

Đây sẽ là lần thứ năm Liverpool tiếp đón nhà đương kim vô địch Champions League của mùa trước. Liverpool đã thua cả 3 lần đầu tiên, hai lần trước Real Madrid và một lần trước Barcelona, ​​nhưng đã thắng trận gần nhất và cũng là trận duy nhất họ chơi dưới thời Slot (2-0 trước Madrid vào tháng 11-2024).

Trước vòng tứ kết Champions League mùa giải 2025-2026, đã có 17 lần một đội bóng bị loại khỏi vòng bảng dù dẫn trước 2 bàn trở lên ở trận lượt đi, và PSG là đội bóng phải chịu điều này nhiều hơn bất kỳ đội nào khác (3 lần).

Hệ thống máy tính Opta dự đoán Liverpool có 14% cơ hội vào bán kết, trong khi PSG có 86%, nhưng Szoboszlai quyết tâm cống hiến hết mình trên sân để gây khó khăn tối đa cho đội bóng của Luis Enrique. Szoboszlai nói với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ dốc toàn lực và cống hiến hết sức mình từ phút đầu tiên đến phút thứ 90, hoặc hơn thế nữa. Tôi sẵn sàng chết trên sân ngày mai. Tôi rất muốn điều đó, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Trong một trận đấu, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở Anfield".

Tuy nhiên, Szoboszlai cũng thừa nhận mức độ khó khăn của nhiệm vụ trước mắt, và nói thêm: "Tất nhiên, đó sẽ là một trong những màn lội ngược dòng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đặc biệt là đối với Liverpool. Trận đấu với PSG ở tứ kết Champions League, sau khi bị dẫn trước 2-0. Vâng, đó sẽ là màn lội ngược dòng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Màn lội ngược dòng lớn nhất của tôi với đội tuyển quốc gia là khi chúng tôi giành vé dự Euro 2019 gặp Iceland. Chúng tôi bị dẫn trước sau 85 phút và đã lật ngược tình thế thành 2-1".

Slot cũng đồng tình với nhận định đó, sau khi giảm bớt áp lực ở Premier League với chiến thắng 2-0 trước Fulham hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, những khó khăn của The Reds không chỉ đến từ giải quốc nội. Tại đấu trường châu Âu, Liverpool đã thua 4 trận ở Champions League mùa này, con số cao nhất trong một mùa giải (cùng với các mùa 2006-07 và 2018-19).

Lần cuối cùng họ để thua bốn bàn là vào mùa giải 2018-19 dưới thời Jurgen Klopp – họ đã giành chức vô địch mùa đó, và đó cũng là lần duy nhất họ lật ngược được thế trận thua 2 bàn trở lên ở trận lượt đi để đi tiếp (gặp Barcelona ở bán kết).

Ngoài ra, Liverpool chỉ ghi được 24 bàn thắng so với tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 27,8 ở Champions League mùa này, thấp hơn nhiều so với các đội còn lại (3,8), và Slot cho biết đội của ông phải thi đấu "xuất sắc" mới có cơ hội lật ngược tình thế.

"Chúng tôi biết mình cần một màn trình diễn xuất sắc để vào vòng tiếp theo, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường khi bạn đối đầu với nhà vô địch châu Âu. Chúng tôi đã có những lúc ghi được nhiều hơn hai bàn thắng. Nhưng bây giờ, hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, khởi đầu mạnh mẽ và đảm bảo chúng ta có thể trở lại trận đấu, bằng cách ghi bàn. Tôi biết họ sẽ cố gắng ghi bàn thắng đầu tiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng".

