Hansi Flick tin tưởng Barcelona sẽ lội ngược dòng

Alexander Sorloth (phải, Atletico Madrid) ấn định tỉ số 2-0 ở lượt đi.

Ở trận tứ kết lượt đi Champions League, Barcelona bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà. Họ bị Atletico đánh bại 2 bàn không gỡ ở Camp Nou, bởi các bàn thắng của bộ đôi Julian Alvarez và Alexander Sorloth. Phát biểu trước trận lượt về tứ kết, HLV người Đức nhấn mạnh niềm tin, sự đoàn kết và việc nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng là nền tảng cho một cuộc lội ngược dòng tiềm năng. "Tôi tin tưởng vào đội bóng của mình và chúng tôi có thể làm được. Tại sao không?".

Hansi Flick ca ngợi thần đồng Lamine Yamal, mô tả anh là "người giỏi nhất thế giới trong các tình huống một chọi một hiện nay", nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của lối chơi tập thể. "Chúng ta cần phải chơi như một đội. Sự tỏa sáng cá nhân là chưa đủ. Cả hai đội đều có những cầu thủ tuyệt vời, và những trận đấu này được quyết định bởi những khoảnh khắc".

Barcelona có niềm tin vào màn lội ngược dòng lần này bởi họ đã thăng trong cả 4 chuyến làm khách ở sân Metropolitano gần nhất, trong khuôn khổ La Liga. HLV Hansi Flick nhấn mạnh những chi tiết quyết định có thể định hình trận đấu. "Bạn phải tận dụng cơ hội của mình. Thẻ phạt, các tình huống cố định, những quyết định nhỏ... mọi thứ đều quan trọng. Có lẽ lần này những khoảnh khắc đó sẽ đến với chúng ta".

Ông cũng chỉ ra tinh thần và sự kết nối với người hâm mộ là những yếu tố then chốt. "Mối liên kết giữa người hâm mộ và các cầu thủ thật đáng kinh ngạc. Điều đó mang lại cho chúng tôi sức mạnh. Chúng ta phải tin tưởng, và tôi thấy niềm tin đó trong toàn đội."

Về mặt chiến thuật, Flick dự đoán một trận đấu khó khăn. "Đó sẽ là một trận đấu khác biệt. Bầu không khí sẽ rất căng thẳng, và Atletico rất nguy hiểm, đặc biệt là trong tấn công. Chúng ta phải phòng ngự tốt nhưng cũng phải dũng cảm."

Flick cũng bác bỏ những lo ngại về trọng tài và nhấn mạnh sự tập trung của ông vào màn trình diễn. "Chúng ta cần tập trung vào việc chơi tốt. Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta có thể ghi bàn và cạnh tranh."

Với một suất vào bán kết đang bị đe dọa, Barcelona bước vào trận đấu với niềm tin, biết rằng việc thực hiện tốt ở những thời điểm quan trọng sẽ quyết định liệu màn lội ngược dòng của họ có trở thành hiện thực hay không.

Koke: Atletico cần “bản lĩnh” để ngăn Barcelona lội ngược dòng

Tiền vệ Koke của Atletico Madrid hôm thứ Hai cho biết đội bóng của anh phải thi đấu với "bản lĩnh" để ngăn chặn màn ngược dòng ở tứ kết Champions League. Rojiblancos đặt mục tiêu lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Koke nói với các phóng viên: "Điều cực kỳ quan trọng là phải đánh bại lối chơi pressing mà họ thường áp dụng. Họ là một đội bóng chơi pressing rất cao, đẩy đội hình lên gần như đến tận vạch giữa sân, gây áp lực mạnh mẽ, bóp nghẹt lối chơi của chúng tôi. Đó là lúc bản sắc của chúng tôi phát huy tác dụng, khi đến lúc cần chơi bóng, cần phải muốn có bóng, phải chủ động tạo khoảng trống, phải thực hiện những pha chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự đối phương".

Trận đấu này là lần thứ 3 hai đội gặp nhau trong hai tuần qua và là lần thứ 6 họ đối đầu mùa này, sau khi Atletico loại Barca ở bán kết Copa del Rey. Koke nói tiếp: "Chúng tôi đã đối đầu nhau nhiều lần trong năm nay. Chúng tôi hiểu nhau rất rõ, và điều rất quan trọng là phải giành được bóng từ họ, tấn công vào những khoảng trống một cách hiệu quả, và phải có bản lĩnh để muốn có bóng và không để mất nó".

HLV Diego Simeone của Atletico giữ kín thông tin trước trận lượt về, từ chối cho biết liệu thủ môn Jan Oblak có đủ sức khỏe để bắt chính hay không, cũng như không tiết lộ thêm bất cứ điều gì. "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được đối thủ mạnh mà chúng tôi sẽ phải đối mặt. Nhưng chúng tôi cũng rất rõ ràng về mục tiêu của mình, đó là đi tiếp".

HOÀNG HÀ