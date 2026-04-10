Julian Alvarez tiết lộ nguồn cảm hứng sút phạt từ Messi

Cú sút phạt thần sầu của Julian Alvarez tung lưới Bacelona

Atletico Madrid đã đánh bại Barca 2-0 trong trận lượt đi tứ kết Champions League hôm thứ Tư, với các bàn thắng của Julian Alvarez và Alexander Sorloth ấn định chiến thắng tại Camp Nou. Sau khi Pau Cubarsi bị đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi cuối cùng với Giuliano Simeone, Alvarez đã thực hiện cú sút phạt trực tiếp vào góc trên bên phải khung thành ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Alvarez trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp trên sân khách vào lưới Barcelona tại Champions League, sau Antonio da Silva của Stuttgart vào tháng 12 năm 2007. Đây cũng là bàn thắng thứ chín của Alvarez tại Champions League mùa này, nhiều nhất mà một cầu thủ Atletico ghi được trong một mùa giải, vượt qua kỷ lục 8 bàn thắng của Diego Costa mùa 2013-14. Sau chiến thắng, Alvarez đã so sánh bàn thắng của mình với bàn thắng của Messi vào lưới Liverpool năm 2019, khi Barca thắng trận lượt đi 3-0 trước khi thua 4-0 tại Anfield.

"Tôi đã xem lại bàn thắng của Messi vào lưới Liverpool ở đây tại Camp Nou nhiều lần, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng bóng sẽ đi vào đúng góc đó," Alvarez nói với ESPN. "Khi bạn sút bóng, bạn sẽ nhận ra điều đó, và ngay cả trước khi tôi sút, tôi đã khá chắc chắn rồi. Chúng tôi đã tập luyện, và tôi chưa ghi được bàn nào. Hôm nay mới là điều quan trọng. Tôi đang có phong độ tốt vào lúc này. Tôi cảm thấy tuyệt vời, và phần quan trọng nhất của mùa giải sắp đến. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hết mình, bởi vì những điều tuyệt vời đang chờ đợi phía trước."

Tiền đạo Simeone, người thắng nhiều pha tranh chấp nhất (8/16) cho Atletico ở trận lượt đi, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Alvarez trong đội: "Dù Barcelona có ít hơn hay nhiều hơn một cầu thủ, họ vẫn chơi y hệt nhau. Chúng tôi phải thích nghi với những gì trận đấu đòi hỏi. Đó là điều giúp chúng tôi trở thành một đội bóng tốt hơn. Julian đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc của Atletico. Tôi rất vui mừng cho cậu ấy, bởi vì tôi biết cậu ấy đã làm việc chăm chỉ như thế nào, và cậu ấy khiêm tốn ra sao. Cậu ấy vô cùng quan trọng đối với chúng tôi".

HOÀNG HÀ