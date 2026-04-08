Florian Wirtz bất ngờ phản bác Van Dijk

Florian Wirtz là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất khi Liverpool thua 0-4 tại Man.City.

Liverpool sẽ đối đầu với nhà vô địch Champions League mùa trước Paris Saint-Germain tại Paris vào thứ Tư, chỉ 4 ngày sau thất bại ê chề ở FA Cup tại Etihad - một trận đấu chứng kiến ​​hàng ngàn cổ động viên của The Reds rời sân sớm vì màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của Arne Slot. Sau trận thua, hậu vệ Van Dijk nói: “Bạn không nên bỏ cuộc và có lẽ, ở một thời điểm nào đó, điều đó đã xảy ra”.

Nhưng phát biểu tại Paris, tiền vệ Wirtz cho biết các cầu thủ vẫn tiếp tục tạo ra cơ hội trước Man.City, bất chấp tỷ số thua cuộc trước đội bóng của Pep Guardiola. “Tôi không biết về những gì anh ấy (Van Dijk) nói, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý vì chúng tôi vẫn cố gắng tạo ra cơ hội để lật ngược tình thế”, Wirtz nói với các phóng viên. “Tất nhiên, khi trận đấu kéo dài và đến phút 80 mà bạn bị dẫn trước 0-3, về mặt tinh thần rất khó để tiếp tục cố gắng, nhưng chúng tôi vẫn cống hiến hết sức mình và tạo được cơ hội. Nhưng, tất nhiên, việc để thua 0-4 trước Man City không phải là tiêu chuẩn của chúng tôi”.

Wirtz, bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng từ Bayer Leverkusen vào mùa hè, cho biết Liverpool phải thi đấu tốt hơn trước PSG để giữ hy vọng ở lại trận lượt về tuần sau tại Anfield. “Tất nhiên, chúng tôi cần 90 phút với đầy đủ năng lượng và sự quyết tâm, nếu không chúng tôi sẽ không có cơ hội”, tuyển thủ Đức nhấn mạnh. “Chúng tôi cần 90 phút thi đấu cùng nhau như một đội, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Nếu để thủng lưới, chúng ta phải đoàn kết và tin tưởng rằng mình vẫn có thể thắng trận này, và chúng ta vẫn còn một trận đấu thứ 2 trên sân nhà”.

Florian Wirtz cũng như Virgil van Dijk phải cải thiện nếu muốn giúp Liverpool có kết quả tốt tại Paris Saint-Germain.

“Đây là một giải đấu rất lớn, các trận đấu Champions League luôn đặc biệt, vì vậy chúng ta cố gắng tận hưởng nó và vượt qua vòng đấu này”, Wirtz nói thêm. “Chúng tôi tin tưởng vào bản thân, chúng tôi có một tập thể tốt với những cá tính tốt và những cầu thủ tuyệt vời, cũng như một HLV giỏi, người luôn cố gắng chuẩn bị tốt cho chúng tôi trước trận đấu. Trận đấu thứ 2 trên sân nhà có thể là một lợi thế, vì vậy chúng ta cố gắng hết sức và giành được kết quả tốt tại Anfield”.

HLV Arne Slot của Liverpool đang chịu áp lực ngày càng lớn do đội bóng không thể tiếp tục thành công sau chức vô địch Premier League mùa trước. Champions League là cơ hội duy nhất để Liverpool giành danh hiệu mùa này, nhưng Slot cho rằng lịch sử của CLB tại giải đấu này - Liverpool đã 6 lần vô địch - chứng minh rằng họ có thể cứu vãn được điều gì đó trong mùa giải này.

“Đúng là phong độ và kết quả thi đấu không ổn định trong suốt mùa giải”, Slot nói. “Nhưng câu trả lời nằm ở lịch sử của Liverpool. CLB này luôn cho thấy họ có thể đứng dậy trong những thời điểm khó khăn. Chúng tôi đã đứng dậy một vài lần trong mùa giải này, nhưng đáng tiếc lại gục ngã… Ngoài chất lượng đội hình, chúng tôi đã nhiều lần chứng minh trong mùa giải này rằng có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất châu Âu, ngoại trừ 2 trận đấu tại Etihad”.

