Vì sao thắng trận lượt đi sân khách là chắc suất đi tiếp ở Champions League

Kể từ khi luật bàn thắng sân khách bị bãi bỏ, các đội thắng trận lượt đi trên sân khách ở Champions League đã đi tiếp trong 28 trên 30 trường hợp. Chỉ có Paris Saint-Germain là đi ngược lại xu hướng này, đặt Real Madrid, Sporting và Barca cố gắng phá vỡ tiền lệ lịch sử đầy khó khăn.

PSG (Khvicha Kvaratskhelia) là đội duy nhất thắng (Liverpool) trên sân nhà ở vòng tứ kết

Mặc dù đòn mở màn không phải lúc nào cũng mang tính quyết định, nhưng trong Champions League hiện đại, nó ngày càng trở thành đòn kết liễu. Kể từ khi luật bàn thắng sân khách bị bãi bỏ, diễn biến của các trận đấu loại trực tiếp đã trở nên tàn nhẫn và dễ đoán: Giành chiến thắng trên sân khách ở trận lượt đi, và bạn coi như đã đặt một chân vào vòng tiếp theo.

Chiến thắng của Bayern Munich trước Real Madrid ở trận lượt đi tứ kết, chiến thắng ngoạn mục của Atletico trước Barcelona chỉ còn 10 người tại Camp Nou hay chiến thắng của Arsenal trước Sporting không chỉ là một kết quả quan trọng; đó còn là một điềm báo thống kê. Những con số kể từ khi luật thay đổi cho thấy một thực tế phũ phàng: trong số 30 trận đấu loại trực tiếp mà đội khách giành chiến thắng ở trận lượt đi, có đến 28 trận chứng kiến ​​chính đội khách đó tiến vào vòng tiếp theo. Đó là thời kỳ thống trị gần như tuyệt đối, hầu như không để lại chỗ cho đội yếu hơn.

Thực tế, chỉ có hai lần số phận rẽ sang hướng khác, phá vỡ kịch bản tưởng chừng đã được định sẵn. Điều đáng chú ý là, trong cả hai trường hợp đó, Paris Saint-Germain đều đã vượt qua mọi dự đoán – một CLB nổi tiếng với kết quả khó đoán ở Champions League.

Lần lội ngược dòng đầu tiên diễn ra ở vòng tứ kết mùa giải 2023-24. Barcelona tưởng chừng đã nắm chắc một suất vào bán kết sau chiến thắng 3-2 tại Paris, nhưng trận lượt về đã hoàn toàn đảo ngược tình thế. Tại Camp Nou, PSG lật ngược thế trận với chiến thắng thuyết phục 4-1. Mặc dù trận đấu khởi đầu thảm hại sau bàn thắng sớm của Raphinha, đội bóng thủ đô Paris đã thể hiện một màn trình diễn áp đảo nhờ các bàn thắng của Dembele, Vitinha và cú đúp của Kylian Mbappe. Đó là một đêm châu Âu đã thay đổi nhận thức về toàn đội, ngay cả khi hành trình của họ cuối cùng kết thúc ở bán kết gặp Borussia Dortmund.

Trường hợp ngoại lệ thứ hai thậm chí còn mới mẻ hơn và, theo nhiều cách, mang tính lịch sử hơn. Ở vòng 16 đội mùa giải 2024-2025, PSG đã thua Liverpool 1-0 trên sân nhà, nhưng sau đó đã lặp lại tỷ số đó tại Anfield và buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Chính tại đó, sự lật ngược tình thế đã được hoàn thành, trong một chiến dịch được định sẵn để khắc ghi vào lịch sử CLB, đỉnh điểm là chức vô địch Champions League đầu tiên mà họ đã chờ đợi từ lâu.

Hai sự cố riêng lẻ này là những ngoại lệ chứng minh cho quy luật. Ở những nơi khác, Champions League sau khi luật bàn thắng sân khách được áp dụng đã đề cao sự ổn định và khả năng tấn công sớm trên lãnh thổ đối phương. Đó là một cuộc chiến tâm lý cũng như chiến thuật; Chiến thắng trên sân khách ở trận lượt đi sẽ dồn toàn bộ áp lực lên đối thủ, buộc họ phải chơi quá sức và chấp nhận những rủi ro mà lẽ ra họ sẽ không nghĩ đến.

Đây là ngọn núi thống kê mà Real Madrid phải leo lên. Lịch sử gần đây có thể chống lại họ, nhưng nếu có CLB nào đồng nghĩa với "cuộc lội ngược dòng", thì đó chính là Los Blancos. Truyền thống lội ngược dòng ở đấu trường châu Âu đã ăn sâu vào ADN của Madridista, một di sản được tôi luyện qua nhiều thập kỷ và được tiếp thêm sức mạnh bởi những đêm huyền thoại tại Bernabeu.

Tuy nhiên, đứng chắn đường họ là một Bayern Munich, đội bóng hiểu rõ sức nặng của những thống kê này. Đội bóng xứ Bavaria đã chứng tỏ sự sắc bén trong những tình huống này trong những năm gần đây, kết thúc các trận đấu một cách chuyên nghiệp mỗi khi họ có lợi thế ở trận lượt đi.

Trận tứ kết còn lại đã mang đến những pha bóng gay cấn và bất ngờ tại Camp Nou, nơi Atletico Madrid giành chiến thắng. Dù có lợi thế sân nhà, Barcelona vẫn bị ảnh hưởng bởi thẻ đỏ của Pau Cubarsi, một sự cố đã hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu, cho phép Colchoneros tận dụng lợi thế hơn người và ghi bàn nhờ các pha lập công của Julian Alvarez và Sorloth. Blaugrana giờ đây phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là lật ngược tình thế, một điều họ đã không làm được chỉ vài tuần trước ở bán kết Copa del Rey.

Sporting đối mặt với một trận đấu khó khăn hơn; sau khi để thua sát nút trên sân nhà trước Arsenal, họ sẽ cần phải làm nên điều kỳ diệu tại sân Emirates trước đội đầu bảng Premier League.

Tuần tới sẽ quyết định liệu Champions League có tiếp tục theo kịch bản không thể tránh khỏi của nó hay Real Madrid có thể viết nên một chương mới đầy thách thức. Hiện tại, một sự thật vẫn không thay đổi: trong bóng đá đỉnh cao châu Âu, thắng trận lượt đi trên sân khách không chỉ là một lợi thế mà hầu như luôn là một phán quyết.

HOÀNG HÀ