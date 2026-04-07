Arbeloa: Real Madrid phải trở thành 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' để đánh bại Bayern

HLV Alvaro Arbeloa không mấy tự tin khi đối đầu Bayern Munich

Real Madrid là đội bóng giữ kỷ lục 15 lần vô địch Champions League, và đang hướng đến việc giành lại chiếc cúp mùa giải này, sau những tháng ngày thất bại trong việc tìm kiếm danh hiệu gần đây. Lần cuối cùng Los Blancos nâng cao chiếc cúp là vào tháng 12-2024, khi giành Cúp Liên lục địa FIFA, và Arbeloa quyết tâm chấm dứt cơn khát danh hiệu này.

Họ sẽ đối đầu với một đối thủ quen thuộc ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League vào thứ Tư, với trận Madrid gặp Bayern là trận đấu được chơi nhiều nhất trong lịch sử các giải đấu lớn ở châu Âu (28 lần gặp nhau). Arbeloa nhanh chóng nhấn mạnh chất lượng của các cầu thủ, nhưng lưu ý rằng sự đoàn kết sẽ là chìa khóa để vượt qua vòng tứ kết.

"Để chiến thắng trong bóng đá, bạn phải làm đúng rất nhiều điều ở mọi giai đoạn của trận đấu. Để trở thành một đội bóng tuyệt vời, bạn phải được huấn luyện rất bài bản và có tinh thần đồng đội. Có lẽ đó là điều tôi đang nhấn mạnh nhất với các cầu thủ. Chúng ta có những cầu thủ giỏi nhất, nhưng chúng ta cũng phải là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Chúng ta phải cống hiến tài năng của mình cho đội bóng. Một Real Madrid luôn đứng vững trước những đối thủ lớn. Bayern đang có một mùa giải xuất sắc. Chúng ta biết họ sẽ gây áp lực lên chúng ta như thế nào trên sân. Lịch sử đối đầu giữa chúng ta với Bayern luôn đặc biệt".

Sân Bernabeu hứa hẹn một đêm Champions League tuyệt vời nữa. Madrid đã thắng cả bốn trận đấu vòng loại trực tiếp Champions League mùa này. Arbeloa cũng có thể trở thành HLV thứ ba giành chiến thắng cả 5 trận đấu loại trực tiếp đầu tiên tại giải đấu này, sau Hansi Flick (5 trận thắng ở mùa 2019-20 với Bayern) và Luis Enrique (5 trận thắng ở mùa 2014-15 với Barcelona).

Tuy nhiên, Madrid không phải là đội được đánh giá cao hơn trong trận lượt đi, khi Bayern thắng 42,7% số lần mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta so với 33,2% của Madrid. Kền kền cũng bước vào trận đấu này sau một thất bại, thua Mallorca 2-1 hôm thứ Bảy sau bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Vedat Muriqi.

Arbeloa nói: "Đây là những trận đấu và bối cảnh khác nhau. Các cầu thủ biết chính xác những gì đang chờ đợi phía trước. Tôi không cần phải cảnh báo họ về bất cứ điều gì. Đây là trận tứ kết gặp một đội bóng mà chúng ta có lịch sử đối đầu lâu dài, và với lợi thế sân Bernabeu phía sau. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận thức được điều đó".

Kylian Mbappe ghi trung bình một bàn thắng mỗi 56 phút cho Real Madrid tại Champions League mùa này (13 bàn thắng trong 9 trận). Trong số những cầu thủ ghi được hơn 10 bàn thắng trong một mùa giải, chỉ có Erling Haaland mùa 2019-20 là làm được điều đó với tỷ lệ phút/bàn thắng tốt hơn (55).

Mbappe vừa trở lại sau chấn thương để tăng cường sức mạnh cho Real Madrid trong giai đoạn cuối mùa giải, và Arbeloa rất vui mừng khi có anh trở lại trong đội hình. "Rõ ràng là Mbappe có những phẩm chất khác với Brahim Diaz, vì vậy chúng ta sẽ phải chơi theo một cách khác. Nhưng tôi rất vui mừng khi có những cầu thủ xuất sắc như vậy trong đội hình. Mbappe đến đây để chơi những trận đấu kiểu này. Điều duy nhất quan trọng với tôi là những gì tôi nghĩ, và việc có một cầu thủ như Mbappe trong đội là một may mắn phi thường. Tôi đặt mình vào vị trí của các hậu vệ phải đối đầu với Real Madrid".

HOÀNG HÀ