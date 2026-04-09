Strasbourg dẫn đầu Ligue 1 về sử dụng cầu thủ trẻ. Ảnh: L'Équipe

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao giá trị của các tài năng trẻ, RC Strasbourg-Alsace đã nổi lên như một hình mẫu tiêu biểu tại Pháp. Theo báo cáo phân tích số liệu mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES Football Observatory), đội bóng vùng Alsace chính là câu lạc bộ dẫn đầu Ligue 1 về tỷ lệ trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ dưới 21 tuổi trong suốt 5 mùa giải vừa qua.

Cụ thể, Strasbourg đã dành tới 18,6% tổng số phút thi đấu tại giải vô địch quốc gia cho tổng cộng 36 gương mặt trẻ tiềm năng. Con số ấn tượng này giúp họ vượt xa những học viện danh tiếng vốn được coi là "công xưởng" cầu thủ của Pháp như Olympique Lyon, đội bóng đứng thứ hai với tỷ lệ 16,4% từ 31 cầu thủ. Xếp ngay sau lần lượt là Toulouse FC với 14,6% và Stade Rennes với 14,5%. Ngay cả một đội bóng sở hữu dàn sao thượng hạng như Paris Saint-Germain cũng chỉ đứng ở vị trí thứ năm với 13,4% thời lượng thi đấu cho lứa trẻ.

Tầm ảnh hưởng của Strasbourg không chỉ dừng lại ở biên giới nước Pháp. Khi so sánh trong phạm vi 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, đội chủ sân Stade de la Meinau hiện đứng ở vị trí thứ hai, chỉ xếp sau gã khổng lồ FC Barcelona của Tây Ban Nha và còn vượt qua cả Sunderland của Anh.

Ở chiều ngược lại, bảng xếp hạng cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong triết lý sử dụng nhân sự tại Ligue 1. Trong khi Strasbourg đặt niềm tin tuyệt đối vào sức trẻ, những đội bóng như Olympique Marseille hay Stade Brestois lại tỏ ra khá thận trọng. Marseille hiện chỉ đứng thứ 16 với tỷ lệ sử dụng cầu thủ U21 khiêm tốn ở mức 3,5%, và Brestois là đội bóng ít trao cơ hội cho tài năng trẻ nhất với chỉ 2,5% tổng số phút thi đấu.

QUANG ANH