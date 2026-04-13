Lyon trở lại mạch thắng nhờ phản ứng tích cực của Endrick

Endrick

Trước chiến thắng 2-0 của Olympique Lyon trước Lorient tại vòng 29 Ligue 1 2025/26, HLV Paulo Fonseca đã có những phê bình thẳng thắn về việc cần thiết phải duy trì sự ổn định đối với một tài năng trẻ như Endrick. Việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha để cầu thủ này ngồi dự bị ở trận Lorient được giới chuyên môn nhận định là một biện pháp quản trị nhân sự nhằm thúc đẩy động lực thi đấu.

Thay vì những phản ứng tiêu cực thường thấy ở các cầu thủ trẻ khi đối mặt áp lực, Endrick đã thể hiện tinh thần tiếp thu chuyên nghiệp đáng khen ngợi. Anh kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và duy trì sự tập trung tối đa ngay từ khi khởi động bên ngoài đường biên.

Được tung vào sân trong hiệp hai khi tỷ số đang là 0-0, Endrick đã ngay lập tức chứng minh giá trị của mình thông qua sự đột biến. Chỉ mất 15 phút có mặt trên sân, tiền đạo người Brazil đã cụ thể hóa những chỉ đạo chiến thuật của HLV Fonseca bằng đường kiến tạo cho Roman Yaremchuk phá vỡ thế bế tắc cho Lyon. Với điểm số 7/10 từ các trang thống kê, Endrick cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong việc ra quyết định và kết nối với các vệ tinh xung quanh, đặc biệt là trong tình huống phối hợp dẫn đến bàn thắng ấn định của Corentin Tolisso.

Cách Endrick phản ứng sau những lời phê bình từ HLV trưởng là minh chứng cho sự trưởng thành. Tiền đạo trẻ người Brazil đã dùng chính màn trình diễn trên sân để khẳng định khả năng và tinh thần sẵn sàng cống hiến. Sự tỏa sáng của Endrick không chỉ giúp Lyon chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng mà còn giúp đội bóng áp sát tốp 3 với 2 điểm kém hơn trên bảng xếp hạng Ligue 1.

QUANG ANH