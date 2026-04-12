Bóng đá quốc tế

Ligue 1

Monaco làm rõ tương lai Pogba và Ansu Fati

SGGPO

AS Monaco làm rõ tương lai Paul Pogba sau chấn thương và nỗ lực đàm phán mua đứt Ansu Fati từ Barcelona với mức giá 11 triệu EUR.

Ansu Fati và Paul Pogba. Ảnh: L'Équipe

Sau thời gian dài vắng bóng do chấn thương bắp chân kể từ tháng 12/2025, tiền vệ kỳ cựu Paul Pogba đã chính thức tái xuất trong đội hình của đội bóng xứ Công quốc. Sự trở lại, dù ngắn ngủi, của cầu thủ 33 tuổi trong trận thua Paris FC vào cuối tuần qua mang đến những tín hiệu mới tích cực với cả Pogba và đội bóng chủ quản.

Trước những đồn đoán từ dư luận về khả năng chấm dứt hợp đồng sớm sau những đóng góp hạn chế, Paul Pogba đã khẳng định: “Dựa trên những định hướng mà tôi đã trao đổi cùng CLB, chúng tôi đang hướng tới một sự gắn kết dài hạn.”

Dù mới chỉ có vỏn vẹn 30 phút thi đấu kể từ khi gia nhập, niềm tin mà AS Monaco dành cho Pogba cho thấy đội vẫn coi anh là cầu thủ quan trọng trong việc ổn định phòng thay đồ nhờ kinh nghiệm dày dặn của một nhà vô địch thế giới.

Song song với Pogba, AS Monaco cũng đã có những bước đi cụ thể nhằm sở hữu Ansu Fati. Sau thời gian thi đấu được cho là đạt yêu cầu dưới dạng cho mượn mùa này, tiền đạo người Tây Ban Nha đã đóng góp 9 bàn thắng trên mọi đấu trường bất chấp nhiều thời điểm phải ngồi ngoài do chấn thương.

Monaco đang cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt Ansu Fati trị giá 11 triệu EUR từ Barcelona. Tuy nhiên, để thương vụ đi đến hồi kết, ban lãnh đạo đội bóng đang nỗ lực đàm phán lại về cấu trúc lương để đảm bảo sự cân bằng tài chính. Mức lương hiện tại của Ansu Fati là 500.000 EUR hàng tháng, con số đang vượt trần lương tại Monaco. Vì thế, Monaco dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp với đại diện của cầu thủ trong nửa cuối tháng 4 để thống nhất một bản hợp đồng mới với mức lương cơ bản phù hợp hơn, kèm theo các điều khoản thưởng dựa trên hiệu suất thi đấu.

QUANG ANH

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn