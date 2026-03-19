Ousmane Dembele khẳng định 'không có lý do gì' để rời PSG

Ousmane Dembele tuyên bố “không có lý do gì” để rời Paris Saint-Germain, mặc dù thừa nhận quyết định đó không nhất thiết là do anh đưa ra.

Ousmane Dembele đã được xướng tên là người chiến thắng Quả bóng vàng 2025 hồi tháng 9 sau một mùa giải phi thường, không chỉ giành danh hiệu cá nhân mà còn giành thêm nhiều danh hiệu tập thể cho Paris Saint-Germain như Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và đặc biệt là UEFA Champions League. Mặc dù đến mùa giải hiện tại gặp nhiều chấn thương hơn, Dembele vẫn là cầu thủ chủ chốt của Les Parisiens với 23 trận, ghi 10 bàn thắng và 4 kiến tạo đến nay.

Tuy nhiên, những thông tin gần đây từ báo giới Pháp cho thấy, có thể đang gặp khó khăn trong các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Dembele và PSG. Hợp đồng hiện tại của đương kim Quả bóng vàng có thời hạn đến năm 2028. Điều này mở ra nhiều viễn cảnh tương lai với tuyển thủ Pháp mà gần nhất, đã có sự bắt gặp về việc người đại diện của anh tiếp xúc với Manchester City.

Và trong buổi phỏng vấn trước trận thắng Chelsea tại Champions League, Dembele đã lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến tương lai của mình: “Không có lý do gì để không gia hạn hợp đồng cả. Nhưng tôi không phải là người đưa ra quyết định. Các cuộc thảo luận về hợp đồng của tôi là giữa người đại diện và câu lạc bộ. Tôi chưa từng quản lý việc đó kể từ khi bắt đầu sự nghiệp."

"Tôi là cầu thủ của PSG. Tôi yêu quý câu lạc bộ và chỉ đang tập trung tối đa cho đội bóng với những mục tiêu phía trước." - Dembele cho biết. Hiện tại, cựu ngôi sao Barca và Dortmund đang cùng PSG tiến vào tứ kết để chạm trán đối thủ Liverpool tại Champions League, trong hành trình bảo vệ chức vô địch mà họ đạt được mùa giải trước. Đây là mục tiêu chủ chốt của Dembele cùng các đồng đội, song song với giữ vững sự thống trị danh hiệu Ligue 1.

Tin liên quan Người đại diện của Ousmane Dembele đàm phán với Manchester City

QUANG ANH