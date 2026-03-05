Ethan Nwaneri đá hỏng luân lưu khiến Marseille bị loại khỏi Cúp Quốc gia Pháp

Ethan Nwaneri. Ảnh: Getty Images

Cú sút phạt penalty vọt xà ngang của Ethan Nwaneri đã chấm dứt giấc mơ danh hiệu của Olympique Marseille mùa giải năm nay. Hòa Toulouse 2-2 trong thời gian chính thức, để rồi thua 3-4 trong loạt "đấu súng", cơn khát danh hiệu của Les Phoceens tiếp tục kéo dài khi đã trôi qua hơn một thập kỷ - kể từ Cúp Liên đoàn Pháp 2011/12.

Trước sức ép khủng khiếp khi phải thực hiện penalty trong loạt đấu "chớp nhoáng", không có cơ hội để sửa sai nếu thực hiện hỏng và đối thủ thì thành công. Đó là điều đã xảy ra với Ethan Nwaneri. Một kết cục không may cho tài năng trẻ thuộc biên chế Arsenal khi thời gian chính thức, Nwaneri đã tạo được những cơ hội ghi bàn và thi đấu năng nổ. Một trong số tình huống từ Nwaneri còn khiến bóng chạm cột dọc.

Sau khi chiến thắng derby "Olympique" trước Lyon cách đây ít ngày, Marseille không thể duy trì đà phong độ đó bằng một chiến thắng tiếp theo trước Toulouse tại Cúp Pháp và ngậm ngùi chứng kiến đối thủ áo tím tiến vào bán kết. Kết thúc trận đấu, HLV Habib Beye của Marseille đã an ủi Nwaneri và bảo vệ cậu học trò trước báo giới: "Một kết quả nghiệt ngã. Ethan không hề có lỗi và cậu ấy đã thi đấu bằng tất cả khả năng. Thất bại này sẽ giúp các cầu thủ trẻ như cậu ấy mạnh mẽ hơn."

Sau khi Marseille bị loại khỏi Cúp Pháp thì ở những những trận tứ kết còn lại, Nice cũng đã vượt qua Lorient sau loạt luân lưu cân não và Strasbourg đánh bại Reims 2-1. Trong khi Lyon sẽ đụng độ Lens trong trận tứ kết đáng chú ý còn lại để tìm ra đội cuối cùng vào bán kết mùa này.

QUANG ANH