Ethan Nwaneri gia nhập Marseille theo lời khuyên của William Saliba

Gia nhập Olympique Marseille theo dạng cho mượn từ Arsenal, Ethan Nwaneri cho biết: "William Saliba nói với tôi rằng Marseille là một trong những câu lạc bộ tốt nhất thế giới".

Ethan Nwanieri gia nhập Olympique Marseille theo hợp đồng cho mượn từ Arsenal. Ảnh: Getty Images

Ethan Nwaneri, tài năng trẻ 18 tuổi thuộc biên chế Arsenal đã hoàn tất chuyển sang Olympique Marseille vào thứ Tư dưới dạng cho mượn nửa mùa giải. Bằng cách đó, cầu thủ người Anh nối gót một trong những đồng đội của mình tại Arsenal là William Saliba.

William Saliba gia nhập Arsenal từ AS Saint-Etienne vào năm 2019, nhưng phải trải qua thời gian cho mượn trước khi ổn định sự nghiệp tại Emirates. Ban đầu, anh được cho mượn trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu của mình là Saint-Etienne, sau đó là OGC Nice và Olympique Marseille.

Khoảng thời gian được cho mượn tại Marseille với 36 trận trong mùa giải 2021/22 chính là bước đệm giúp Saliba trở về đội một của Arsenal, để rồi trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu kể từ đó. Nwaneri hy vọng rằng quãng thời gian cho mượn tại Velodrome sẽ có tác dụng tương tự. Cầu thủ trẻ người Anh này đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân ở Arsenal mùa này với chỉ 6 trận dự bị tại Ngoại Hạng Anh.

Ethan Nwanieri đã hạ cánh xuống miền Nam nước Pháp vào thứ tư để hoàn tất chuyển đến đội bóng mới, anh đã có cuộc trò chuyện ngắn với những người phóng viên có mặt tại sân bay. Nwanieri nhắc về đàn anh Saliba tại Arsenal là một tác nhân quan trọng cho vụ chuyển nhượng đến Marseille để cải thiện sự nghiệp:

“Olympique Marseille là đội bóng hàng đầu, một cái tên giàu truyền thống với những người hâm mộ tuyệt vời. William Saliba đã nói với tôi rằng đây là một trong những câu lạc bộ tốt nhất thế giới. Và HLV Roberto De Zerbi là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Thật hào hứng với quãng thời gian sắp tới."

Gia nhập Olympique Marseille, có thể đánh giá sự hòa nhập đối với Ethan Nwanieri không quá khó khăn khi trong đội hình Les Phoceens đang hiện diện những cầu thủ đồng hương như Mason Greenwood, Angel Gomes, CJ Egan-Riley. Và còn một tên tuổi rất am hiểu Arsenal có thể dìu dắt tài năng này là Pierre-Emerick Aubameyang, cựu đội trưởng "Pháo thủ".

QUANG ANH