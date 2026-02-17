Joao Neves tiết lộ tình hình nội bộ PSG sau phát ngôn của Dembele

Joao Neves nói về phát ngôn gây tranh cãi của Ousmane Dembele: "Khi chúng tôi có điều gì muốn nói với một số cầu thủ nhất định, chúng tôi sẽ nói thẳng vào mặt họ."

Joao Neves và Ousmane Dembele. Ảnh: AP

Những bình luận của Ousmane Dembele sau trận thua của Paris Saint-Germain trước Stade Rennais vào thứ Sáu đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Thất bại trước Rennes đã khiến PSG mất vị trí đầu bảng Ligue 1, khi RC Lens đánh bại Paris FC 5-0 vào ngày hôm sau để soán ngôi họ. Sau trận đấu, Dembele đã chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội: “Trên hết, chúng ta phải thi đấu vì Paris Saint-Germain để giành chiến thắng, bởi vì nếu chúng ta chỉ chơi vì bản thân trên sân, điều đó sẽ không hiệu quả. Năm ngoái, chúng ta đặt câu lạc bộ lên trên hết, trước khi nghĩ đến bản thân. Chúng ta cần phải tìm lại điều đó. Chúng ta phải thi đấu vì câu lạc bộ trước tiên và trên hết, trước khi nghĩ đến bản thân mình.”

Những bình luận đó đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ huấn luyện viên PSG, Luis Enrique. “Tôi sẽ không cho phép bất kỳ cầu thủ nào đặt mình lên trên câu lạc bộ. Điều đó là rõ ràng. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ cầu thủ nào nghĩ rằng anh ta quan trọng hơn câu lạc bộ.”

Cho đến trước thềm trận play-off Champions League giữa Les Parisiens và AS Monaco, những bình luận của Dembélé vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Chính Joao Neves đã đề cập đến vấn đề này khi trả lời họp báo:

“Không khí trong phòng thay đồ rất tốt. Các cầu thủ tự tin, tinh thần tốt và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi nghĩ Ousmane đã nói về điều đó rồi. Nhưng tôi nghĩ điều anh ấy muốn nhấn mạnh là những gì chúng tôi đã làm được năm ngoái, chơi bóng như một đội bóng một cách tập thể. Đó là một trong những điểm mạnh chính của PSG và chúng tôi đang thể hiện điều đó trong mỗi trận đấu thông qua lối chơi của mình. Tôi nghĩ đó là điều anh ấy muốn nhấn mạnh.”

Tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng nói thêm: "Khi chúng tôi có điều gì muốn nói với một số cầu thủ nhất định, chúng tôi sẽ nói thẳng vào mặt họ."

Về những bình luận của Dembele sau trận đấu với Rennes, Luis Enrique cũng cho biết: "Luôn có những lời bàn tán xung quanh PSG, và bạn phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi đã quen với điều đó rồi."

QUANG ANH