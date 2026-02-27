Pogba đánh dấu thời điểm trở lại sau chấn thương

Bóng đá quốc tế

Sau thời gian chưa rõ tiến triển hồi phục chấn thương bắp chân, ngày trở lại đội hình AS Monaco của Paul Pogba đã được tiết lộ.

Pogba đã vắng bóng kể từ chấn thương hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Getty Images
Thời gian gần đây, Paul Pogba trở thành tâm điểm chú ý, tất nhiên không phải vì dấu ấn sân cỏ mà là thực trạng mơ hồ của anh tại AS Monaco trong thời điểm điều trị chấn thương. Sự trở lại của Pogba luôn được mong đợi rất nhiều, nhưng sau ba lần ra sân ngắn ngủi từ băng ghế dự bị, anh lại một lần nữa biến mất khỏi tầm nhìn. Điều này kéo theo những tin đồn rằng Monaco dần mất kiên nhẫn với cầu thủ người Pháp.

Pogba chỉ thi đấu được hơn 30 phút kể từ khi gia nhập AS Monaco vào mùa hè, và chưa chơi một phút nào kể từ khi dính chấn thương bắp chân hồi đầu tháng 12. Tiền vệ người Pháp thậm chí còn chưa trở lại tập luyện cùng đội một và khi được hỏi về vấn đề này, cả HLV Sebastien Pocognoli lẫn Giám đốc điều hành Thiago Scuro đều đã không thể đưa ra bất kỳ khẳng định về ngày trở lại nào đối với cựu ngôi sao Manchester United và Juventus.

Tuy nhiên giờ thì mọi chuyện đã khác. Trong phát biểu tại họp báo trước trận lượt về vòng play-off UEFA Champions League 2025/26 giữa Monaco và Paris Saint-Germain, HLV Pocognoli cho biết: “Mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng hơn về trường hợp của Pogba."

“Chúng tôi hy vọng sẽ được thấy cậu ấy trở lại tập luyện cùng chúng tôi trước kỳ nghỉ quốc tế vào cuối tháng ba. Và sau đó, chúng tôi sẽ xây dựng điều gì đó tích cực trong giai đoạn này. Giúp Paul trở lại sân cỏ luôn là kế hoạch và chúng tôi hy vọng sẽ giữ đúng được điều đó. Cậu ấy cũng đang tập trung và nỗ lực hết sức theo cách riêng của mình. Mọi người đều có kế hoạch và kế hoạch của cậu ấy rất rõ ràng.” - Pocognoli nói. Như vậy, dựa trên chia sẻ từ HLV người Bỉ thì nếu mọi chuyện thuận lợi, Pogba có thể trở lại thi đấu vào tháng tư.

