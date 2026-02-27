Real Madrid tìm được cách chiêu mộ Vitinha từ PSG

Vitinha là mục tiêu của Real Madrid. Ảnh: Getty Images

Vitinha là trái tim của hàng tiền vệ Paris Saint-Germain trong hai mùa rưỡi vừa qua, một hạt nhân không thể thiếu trong thành công vô tiền khoáng hậu ở mùa giải 2024/25 với đỉnh cao là chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, vẫn có khả năng cho việc anh ấy có thể sẽ chuyển đi vào cuối mùa giải, theo một báo cáo từ Cadena SER. Và một trong những điểm đến tiềm năng nếu rời thủ đô nước Pháp đó là Real Madrid.

Việc chiêu mộ Vitinha từ tay PSG sẽ rất khó khăn, tuy nhiên, Real Madrid vẫn có lý do để hy vọng hoàn tất thương vụ chiêu mộ tuyển thủ Bồ Đào Nha này. Mặc dù anh vẫn là cầu thủ không thể thiếu đối với HLV Luis Enrique với 36 lần ra sân, 6 bàn thắng, 10 pha kiến ​​tạo mùa này, nhưng vẫn có những điều kiện để một sự ra đi có thể xảy ra.

Đài Cadena SER tiết lộ rằng giữa tiền vệ này và PSG đã có một thỏa thuận riêng, theo đó, nếu nhận được một lời đề nghị từ 100 triệu EUR, việc ra đi sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Real Madrid và nhà đương kim vô địch châu Âu đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây sau sự vụ liên quan đến siêu sao Kylian Mbappe trong quá khứ. Với PSG, họ đã chuyển sang chính sách mới không nhượng bộ với những siêu sao hàng đầu của đội. Ousmane Dembele vừa đạt Quả bóng Vàng, và ngay lập tức gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thỏa thuận mới với Les Parisiens. Vitinha cũng sẽ ở cảnh tương tự nếu có tham vọng như người đồng đội tại PSG là điều dễ hiểu.

Với Vitinha, cầu thủ tiền vệ hàng đầu thế giới này hoàn toàn có thể sẵn sàng đón nhận thử thách mới. Sau khi đã giành được gần như tất cả các danh hiệu cao quý tại PSG. Chức vô địch FIFA Club World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của anh ấy. Trong khi Real Madrid đang đứng trước một cuộc cải tổ với mục tiêu tái tạo lại khả năng thống trị châu Âu trong quá khứ, và Vitinha là một mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng đó.

Tin liên quan Paul Pogba từng suýt gia nhập PSG

QUANG ANH