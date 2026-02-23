Joao Neves gia hạn hợp đồng với PSG

Theo tờ Le Parisien, tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha Joao Neves được cho là đã ký gia hạn hợp đồng mới với Paris Saint-Germain.

Joao Neves. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Le Parisien, tiền vệ tài năng người Bồ Đào Nha Joao Neves được cho là đã ký gia hạn hợp đồng mới với Paris Saint-Germain. Động thái đã nâng tầm sự quan trọng của cầu thủ này trong tập thể toàn sao thủ đô nước Pháp.

Sau một mùa giải đầu tiên xuất sắc cùng Les Parisiens, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó với PSG đến năm 2030, gia hạn hợp đồng thêm một năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn xuất sắc của anh trên sân cỏ.

Được chiêu mộ từ Benfica với giá 65 triệu EUR vào mùa hè năm 2024, Neves đã đóng góp đáng kể vào nhiều thành công của Paris Saint-Germain trong mùa giải 2024/25, cả ở đấu trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ.

Liên tục hoàn thiện bản thân để ở tuổi 21, cầu thủ nhỏ con người Bồ Đào Nha đã trở thành một chuẩn mực toàn cầu cho vị trí tiền vệ. Hợp cùng với người đồng hương Vitinha, Joao Neves tạo nên bộ đôi xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Xếp hạng thứ 19 trong bảng xếp hạng đề cử danh hiệu Quả bóng vàng 2025, giá trị của Neves đã tăng vọt trong những tháng gần đây, thậm chí vượt qua mốc 100 triệu EUR về giá trị thị trường trên trang Transfermarkt.

Ở mùa giải 2025/26, cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha đã ra sân tổng cộng 23 trận trên mọi đấu trường cho Paris Saint-Germain, ghi được 6 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo, khẳng định tầm ảnh hưởng to lớn tại đội bóng hàng đầu nước Pháp.

QUANG ANH