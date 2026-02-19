Bóng đá Pháp chuẩn bị ra mắt Ligue 3

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo. Nguồn: FFF

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo đã xác nhận việc thành lập Ligue 3, giải đấu chuyên nghiệp hạng ba mới sẽ thay thế Championnat National từ mùa giải 2026/27.

Trả lời phỏng vấn tờ Ouest-France, ông Diallo đã phác thảo cấu trúc của giải đấu, với sự tham gia của 18 câu lạc bộ, tương tự như Ligue 1 và Ligue 2: “Thể thức sẽ là một giải đấu gồm 18 câu lạc bộ, trong đó hai đội được thăng hạng lên Ligue 2 và bốn câu lạc bộ còn lại sẽ tranh suất thăng hạng thông qua vòng play-off."

Theo thể thức mới, hai câu lạc bộ sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp, trong khi bốn đội khác sẽ tham gia vòng play-off tranh suất thăng hạng thứ ba, tăng tính cạnh tranh cho tốp đầu bảng. Quan trọng hơn, Ligue 3 sẽ hoạt động như một giải vô địch chuyên nghiệp hoàn toàn, chấm dứt tình trạng "lai" lâu nay của Championnat National, vốn thường khiến các câu lạc bộ bóng đá rơi vào thế khó xử giữa quản lý nghiệp dư với các yêu cầu chuyên nghiệp.

Ông Phillippe Diallo cũng xác nhận rằng FFF sẽ hỗ trợ tài chính cho tất cả các câu lạc bộ Ligue 3, một yếu tố then chốt của cuộc cải cách:"Trong giải vô địch chuyên nghiệp này, Liên đoàn sẽ hỗ trợ tài chính cho tất cả các câu lạc bộ để họ có thể thi đấu trong điều kiện tốt nhất."

Việc hỗ trợ tập trung dự kiến ​​sẽ giúp các câu lạc bộ quản lý chi phí hoạt động như đi lại, nhân sự và cơ sở hạ tầng, những lĩnh vực thường gây áp lực lên các đội bóng bán chuyên hoặc có mô hình chưa đi vào quy chuẩn.

QUANG ANH