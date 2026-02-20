Minamino níu kéo giấc mơ World Cup cùng đội tuyển Nhật Bản

Takumi Minamino bị chấn thương dây chằng chéo trước và không còn khả năng trở lại mùa giải 2025/26 của Monaco. Ảnh: REUTERS

Takumi Minamino đã không thi đấu kể từ khi bị chấn thương dây chằng chéo trước trong trận đấu với AJ Auxerre vào cuối tháng 12 năm 2025. Và mặc dù tuyển thủ Nhật Bản không được kỳ vọng sẽ ra sân thêm lần nào nữa trong mùa giải này cho AS Monaco, nhưng huấn luyện viên của anh ở cấp câu lạc bộ, Sebastien Pocognoli, cho rằng giấc mơ World Cup của anh vẫn có thể còn.

Quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước rất dài, có thể kéo dài vài tháng, thậm chí cả năm. Vì vậy, khi Minamino bị chấn thương vào tháng 12, nhiều người cho rằng giấc mơ đại diện cho Nhật Bản tại World Cup mùa hè này, giải đấu mà họ đã giành vé tham dự, đã chấm dứt. Đáng buồn hơn khi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của cầu thủ 31 tuổi.

"Đó là điều đáng buồn xảy ra với Monaco và cá nhân cậu ấy. Chúng tôi mất đi một cầu thủ chất lượng, một lãnh đạo trên sân cỏ. Nếu có một phép màu xảy ra với cậu ấy, tôi mong rằng cậu ấy có thể kịp bình phục cho World Cup." - HLV Pocognoli nói.

Trả lời trong cuộc họp báo, HLV Pocognoli đã nói về tiến trình tất cả các cầu thủ của mình đang gặp chấn thương có thể hồi phục thể lực trước khi mùa giải kết thúc. Nhưng ông cũng nhấn mạnh thêm rằng đối với Minamino và Mohammed Salisu, những cầu thủ bị chấn thương dây chằng chéo trước vào đầu tháng Giêng, điều đó sẽ khó khăn.

"Vẫn có những sự khả quan trong quá trình hồi phục. Điều đó phụ thuộc vào thể trạng và thói quen sinh hoạt của từng cầu thủ. Tôi tin rằng với Minamino, cậu ấy có thể đạt được mục tiêu của mình. Cậu ấy đang quyết tâm bằng mọi giá cho điều đó."

QUANG ANH