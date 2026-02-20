Habib Beye thay thế Roberto De Zerbi làm huấn luyện viên trưởng Marseille

Sau vài tuần hỗn loạn, Marseille cuối cùng cũng có huấn luyện viên mới là Habib Beye để kế nhiệm vị trí của Roberto De Zerbi để lại.

HLV Habib Beye ra mắt Marseille. Ảnh: Getty Images

Sau vài tuần hỗn loạn, Marseille cuối cùng cũng có huấn luyện viên mới là Habib Beye trong một thỏa thuận kéo dài đến năm 2027. Và nhiệm vụ trước mắt ông sau sự ra đi của Roberto De Zerbi hai tuần trước rất rõ ràng. Mục tiêu của Marseille đến hết mùa giải rất đơn giản: giành một suất tham dự Champions League và vô địch Cúp Quốc gia Pháp.

Olympique Marseille đã chính thức thông báo bổ nhiệm Habib Beye làm huấn luyện viên trưởng mới. Cựu hậu vệ phải quốc tế người Senegal đánh dấu màn trở lại sân Velodrome với tư cách một nhà cầm quân, sau bốn mùa giải thi đấu trên sân cỏ từ năm 2003 đến 2007.

Khi chuyển từ sân cỏ sang băng ghế huấn luyện, Habib Beye khởi nghiệp dẫn dắt Red Star FC giành chức vô địch giải hạng ba để thăng hạng Ligue 2 năm 2024. Sau khi hết hạn hợp đồng, ông rời đi vào năm 2025 để chuyển sang thay thế Jorge Sampaoli làm huấn luyện viên trưởng của Rennes. Tại đây, Habib Beye đã thành công đưa Les Rouge et Noir thoát khỏi khu vực xuống hạng sau một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng.

Nhưng đến năm nay, chuỗi kết quả tệ hại và nhiều mâu thuẫn với các cầu thủ kỳ cựu của Rennes đã đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của Beye, mặc dù Rennes vẫn đang trên con đường đạt được mục tiêu giành vé tham dự cúp châu Âu mùa giải tới với phong độ không tồi. HLV Beye chỉ vừa mới bị sa thải vào tuần trước, mở đường cho cuộc chuyển sang Marseille.

“Tôi đã sẵn sàng , tôi không cho rằng đội bóng đang gặp vấn đề . Đó chỉ là câu chuyện về phong độ. Chất lượng công việc ở đây rất cao. Tất nhiên đây là một bước tiến nữa trong sự nghiệp của tôi và tôi phải nỗ lực để vượt qua, nhưng tôi không e ngại điều đó. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho áp lực. Đừng đến đây nếu bạn không muốn đối mặt với áp lực đó.” - HLV Habib Beye phát biểu trong ngày tiếp quản ghế nóng Marseille.

QUANG ANH